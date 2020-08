Sosedi na podeželju nenaklonjeni Victorii in Davidu Beckhamu

Zakonca Victoria in David Beckham si lahko verjetno privoščita vse, kar jima srce poželi in zakaj si ne bi na domačem posestvu v Cotswoldsu v osrednji Angliji omislila še velikega umetnega jezera. Nekaj časa je sicer kazalo, da jima bodo načrte prekrižali nezadovoljni sosedi, a zdaj sta bitko za jezero, ki bo po njunem mnenju polepšalo pokrajino, vendarle dobila. Okrožni svet Zahodnega Oxforshira je kljub nasprotovanju nekaterih sosedov, med njimi je bil tudi Michael Douglas, odločil, da lahko izpeljeta projekt, ki sta si ga zamislila.



Njuno razkošno domovanje, zgrajeno v kmečkem slogu z veliko kamna in lesa, leži sredi gričevnate pokrajine, ocenjeno pa je na dobrih šest milijonov evrov. Še več bo vredno potem, ko bosta 46-letna dizajnerka in leto dni mlajši nekdanji nogometaš nedaleč od stavbe zgradila skoraj 3000 kvadratnih metrov veliko jezero ledvičaste oblike in globoko največ štiri metre.



Zaradi velikega posega v okolje pa bosta morala poskrbeti tudi za ohranjanje biodiverzitete, so jima naložili svetniki. Med drugim bosta morala posaditi drevesa, ki so značilna za to območje, poskrbeti za živo mejo, v kateri bodo gnezdile ptice in bo nudilo zavetje drugih malim živalim. Bdeli bodo tudi nad tem, kakšne luči bosta namestila, saj ne smejo odganjati netopirjev. Poleg tega so zahtevali, naj zakonca predložita tudi petletni načrt, v katerem bosta pojasnila, kako bosta poskrbela in vzdrževala ravnovesje in raznolikost naravnega okolja.



Čeprav je njuno posestvo veliko in sosedov ni v neposredni bližini, je njun načrt nekatere zelo razburil. Med njimi je bil Michael Douglas, ki mu ni bilo všeč, da želita Beckhamova »predmeste preseliti na podeželje«.