Španski kralj priznal mehiške grehe

Španski kralj Filip VI. je med obiskom razstave, posvečene avtohtonim ženskam v Mehiki v madridskem Narodnem arheološkem muzeju, dejal, da je bilo med španskim osvajanjem ozemlja, ki je kasneje postalo Mehika, veliko zlorab, s čimer je ponovno skušal otopliti odnose med državama. Kralj je v zadnjih letih večkrat posredno komentiral zgodovinski odnos med Španijo in Mehiko, zlasti vprašanje španskega osvajanja Amerike.

Priznal je, da je bilo v času osvajanja novega sveta veliko zlorab in neprimernih dejanj in dodal, da jih je treba razumeti v zgodovinskem kontekstu ter opozoril na pretirano moralno presojanje z današnje perspektive: »Obstajajo stvari, na katere, ko jih preučujemo z našimi današnjimi merili, našimi vrednotami, očitno ne moremo biti ponosni,« je dodal v ponedeljek, ko je komentiral razstavo v prisotnosti mehiškega veleposlanika v Španiji Quirina Ordaza.

Korak naprej

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je kraljeve komentarje pozdravila kot pomemben korak naprej pri vprašanju, ki je v zadnjih letih povzročalo diplomatska trenja med državama. »Lahko bi rekli, da to ni vse, kar bi si želeli, vendar je to kraljeva gesta sprave v smislu tega, o čemer smo govorili: priznanje ekscesov, iztrebljanj, ki so se zgodila med prihodom Špancev,« je dejala. Torej, šlo je za spravno gesto, ne uradno opravičilo, politični prelom.

Spor med državama glede daljne preteklosti se je zaostril, ko je takratni mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador leta 2019 od Španije zahteval uradno opravičilo za nasilje in uničenje, povezano z osvajanjem Mehike v 16. stoletju. Španija tega ni storila, kar je povzročilo večletno napetost. Napetosti so se pokazale tudi simbolno: Mehika leta 2024 ni povabila kralja Filipa VI. na inavguracijo predsednice Claudie Sheinbaum, prav zaradi odsotnosti opravičila.

Prihod Špancev v Ameriko od konca 15. stoletja je razširil krščanstvo in španski jezik po vsej celini, hkrati pa je povzročil smrt tisočev avtohtonih prebivalcev zaradi vojaških akcij in bolezni. Špansko osvajanje Mehike simbolizira pohod Hernána Cortésa in njegovih zaveznikov proti azteški državi med letoma 1519 in 1521. Ni šlo le za vojaški spopad med Španci in Azteki, temveč za prelom, v katerem so se združili orožje, lokalna zavezništva, bolezni, notranja politična trenja in evropska kolonialna logika. Pred prihodom Špancev je v osrednji Mehiki prevladovalo Azteško cesarstvo s središčem v mestu Tenochtitlán, današnjem območju Ciudad de Méxica. Cesarstvo ni bilo enotna nacionalna država v sodobnem pomenu, ampak mreža podrejenih mest in ljudstev, ki so Aztekom plačevala davek. To je pomembno, ker so prav nezadovoljna podjarmljena ljudstva pozneje postala odločilni Cortésovi zavezniki. Leto 2021 je zaznamovalo 500. obletnico padca Tenochtitlána, mesta današnjega Mexico Cityja in prestolnice Azteškega imperija.