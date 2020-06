Spike Lee se posipa s pepelom

Kot da bi hotel za trenutek preusmeriti pozornost, se je ameriški režiserzapletel v manjši škandal. »Uporabil sem napačne besede. Ne toleriram in nikoli ne bom toleriral spolnega nadlegovanja, napada ali nasilja. Takšno ravnanje povzroči škodo, ki je ni mogoče zmanjšati.«S tem sporočilom se je Lee posul s pepelom, potem ko je konec prejšnjega tedna v intervjuju na newyorški radijski postaji WOR 710 s pomanjkanjem kritične distance govoril o svojem stanovskem kolegu, ki ga obtožujejo, češ da je v začetku devetdesetih let spolno zlorabljal tedaj mladoletno posvojenko»Woody je odličen režiser in moj dobri prijatelj. Vem, kaj prestaja v zadnjem obdobju,« je med drugim povedal Lee, čigar vojno dramo Da 5 Bloods so ravnokar začeli predvajati na Netflixu. 63-letni režiser, ki je zaslovel s filmi, kot sta V vročici noči (1989) in Malcolm X (1992), je v zadnjih tednih deležen veliko medijske pozornosti. Slogan »Temnopolta življenja štejejo«, ki dandanes prerašča v globalno protestno gibanje, bi namreč prav lahko označili za rdečo nit njegovega opusa. Še posebej V vročici noči (Do the Right Thing), v katerem rasnim napetostim sledi val nasilja, v veliki meri napoveduje trenutno dogajanje. Pred kratkim je Lee objavil kratek film, v katerem izenači usodo, ki ga V vročici noči pred pričami ubijejo policisti, z resničnima smrtmain»Zakaj ljudje ne razumejo, da se dogaja vse, čemur smo trenutno priča?« je na CNN komentiral proteste, ki so po uboju Georgea Floyda zajeli ZDA. »Iskra preskoči vsakič, ko se nam zgodi krivica. Ljudje se odzovejo, da bi bili slišani.«