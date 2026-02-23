Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Na treh milijonih strani dokumentov, tretjem delu tako imenovanih Epsteinovih dosjejev, je mogoče najti tudi to, kdo bo dobil premoženje pokojnega zloglasnega spolnega zločinca Jeffreyja Epsteina. Finančnik in vsaj znanec tako rekoč vseh bogatih in vplivnih na svetu, na čelu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je dva dneva preden se je v več kot sumljivih okoliščinah obesil v priporu v New Yorku napisal oporoko, v kateri je okroglih 100 milijonov dolarjev, približno 85 milijonov evrov, zapustil beloruski zobozdravnici Karini Šuljak.

Oporoko je Jeffrey Epstein podpisal 8. avgusta 2019, ko je bilo njegovo premoženje po ocenah medijev vredno 577 milijonov dolarjev. Od takrat je vrednost premoženja, ki ga je dal v upravljanje odvetniku Darrenu Indyku in računovodji Richardu Kahnu, sicer precej padla. Med srečnimi dobitniki zapuščine po spolnem zločincu je približno 40 oseb, med njimi z desetimi milijoni dolarjev njegov brat Mark Epstein, z enako vsoto pajdašinja Ghislaine Maxwell – trenutno služi 20 let zapora zaradi novačenja mladoletnic za šefove spolne orgije –, izvršitelja oporoke in osebni pilot Larry Visoski. Epstein je bil oboževalec letal in je imel po zloglasnem boeingu727 z vzdevkom Lolita Express, s katerim je vozil dekleta in mlade ženske med svojimi posestvi, še več zasebnih letal.

A največji kos pogače, kolikor je bo po vsem skupaj, predvsem plačilu odškodnin žrtvam, ostalo, bo dobila Belorusinja Šuljakova. Njeno ime je spomladi 2020 prvi dal v javnost časopis New York Daily News, ko je poročal, da je bila zadnja oseba, ki se je pogovarjala z Epsteinom. Poklical jo je 9. avgusta 2019 zvečer. Zdaj se je pokazalo, da je bila Šuljakova očitno še veliko več, saj se je Epstein menda nameraval poročiti z njo in ji je zapustil levji delež premoženja. Poleg 100 milijonov dolarjev ji je namenil še otoka Little Saint James, prizorišče orgij, in Great Saint James na Deviških otokih Združenih držav v Karibih, hišo v New Yorku, stanovanje v Parizu, posestvo v Novi Mehiki, 48 diamantov in diamantni prstan.

Kdo sploh je Karina Šuljak? Po poročanju neodvisne ruske novičarske strani Meduza, ki seveda deluje iz tujine, iz Rige v Latviji, se je rodila v glavnem mestu Belorusije Minsku, kjer je študirala dentalno medicino. Med študentskim počitniškim delom v ZDA je leta 2009, stara 20 let, spoznala Epstaina. Ta ji je plačal šolnino za nadaljevanje študija na prestižni univerzi Columbia v New Yorku. Izobraževanje je končala, vendar ni nikoli delala kot zobozdravnica. Njenim staršem je Epstein kupil stanovanje v Minsku in jim skupaj nakazal približno 100.000 dolarjev. Večkrat jih je tudi gostil v ZDA.

Ni jasno, ali je Šuljakova vedela za Epsteinove obscenosti oziroma celo sodelovala pri njih; proti njej sicer niso vložili nobene tožbe. Čeprav naj je nikoli ne bi zlorabil, ji je bilo verjetno jasno, da z njenim nesojenim, skoraj štiri desetletja starejšim možem, ni vse v redu, saj ji je po poročanju tabloidov dovoljenje za bivanje v Ameriki uredil z istospolno poroko z eno od svojih prijateljic Jennifer Kalin. Nesojena beloruska Epsteinova nevesta je zdaj stara 36 let in menda živi v New Yorku od prihrankov iz časa, ko je bil spolni zločinec še živ.