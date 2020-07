FOTO:Spomenik za protestnico

Podoba protestnice je navdihnila britanskega umetnika. FOTO: Reuters

V britanskem Bristolu je na mestu spomenika trgovca s sužnji, ki so ga protestniki za pravice temnopoltih 7. junija vrgli v morje, zrasel nov spomenik.Delo britanskega umetnikaupodablja eno od protestnic, ki ima roko iztegnjeno v pest, torej v značilni pozdrav »black power« gibanja. Quinn se je akcije lotil gverilsko in nedvoumno odgovoril na vprašanje, kaj bi moralo stati na mestu kipa, ki je končal v vodah bristolskega pristanišča.Začelo se je s fotografijo na instagramu, ki jo je objavil Jenin mož, zraven pa pripisal: »Moja žena. Moje življenje. Pomembna je.« Njen mož je bil med tistimi, ki so Colstonov kip, ki je na mesto gledal od leta 1895, vrgli v morje, Jen pa se je postavila na njegovo mesto.Umetnik Marc Quinn je opazil fotografijo tega prizora in navdihnila ga je. »Takoj sem pomislil, da bi bilo krasno ovekovečiti ta trenutek. Fotografija je bila kot silhueta, že tedaj je bila videti kot skulptura. Zadnje leto sem ustvarjal portrete beguncev z uporabo 3D tiskanja in isto tehnologijo sem uporabil zdaj,« je povedal.Reidovo je povabil v svoj atelje, kjer mu je pozirala. Nastal je bleščeče črn kip, ki govori več kot tisoč besed. »Poziranje za skulpturo me je v spominu poneslo v trenutek, ko sem se povzpela na podnožje kipa, vrnilo je občutke in čustva. Počutila sem se mogočno,« je povedala Jen Reid.Marc Quinn, ki je skulpturo poimenoval A Surge of Power, kar bi lahko prevedli kot val oziroma naval moči, je ob slovesnem odkritju kipa povedal: »Rasizem je ogromen problem, ki se ga moramo lotiti.Upam, da bo ta skulptura nadaljevala dialog, to vprašanje pri ljudeh ohranjala v zavesti in jih navdajala z energijo. Zaradi podobe, ki jo je Jen ustvarila tisti dan, ko je stala na podnožju in je skoznjo teklo upanje na prihodnost sveta, se zdi možnost velike spremembe bolj resnična kot prej.«