Owensova s teorijami zarote razklala ameriško desnico po umoru Charlieja Kirka

Ameriška konservativna komentatorka in voditeljica priljubljenega podkasta Candace Owens je v zadnjih tednih v ospredje medijske pozornosti stopila zaradi izjav in objav, s katerimi je dvignila prah znotraj konservativnega političnega kroga v ZDA, zlasti v zvezi z okoliščinami umora desničarskega vplivneža in ustanovitelja organizacije Turning Point USA (TPUSA) Charlieja Kirka. Ta je bil 10. septembra smrtno ranjen s strelnim orožjem med javnim nastopom na kampusu univerze v Utahu. Za dejanje so obtožili 22-letnega Tylerja Robinsona. Deloval naj bi sam, Owensova pa izsledkom preiskav nasprotuje in promovira teorije zarote.

V več epizodah svojega podkasta in na omrežju X je Owensova, ki jo, mimogrede, francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte tožita zaradi obrekovanja – sprožila je govorice, da se je francoska prva dama rodila kot moški –, odprla vprašanja, ki so sprožila razprave in konflikte. Spraševala se je o popolnosti uradne pripovedi dogodkov, dvomila o domnevni vlogi osumljenca in napeljevala na vpletenost Kirkovih sodelavcev pri TPUSA iz Francije, Izraela in Egipta, pri tem pa ni navedla preverljivih dokazov. Njene trditve so razklale člane gibanja MAGA: nekateri vidni vplivneži so jo do neke mere branili, drugi navedbe označili za zlobne.

Večkrat jim je nasprotovala tudi Kirkova vdova in sedanja vodja TPUSA Erika Kirk. Tako Owensovo kot druge je pozvala, naj prenehajo s špekulacijami. Pri tem je večkrat opozorila, da širjenje neutemeljenih trditev lahko škoduje spominu na njenega moža, vpliva na potek sojenja in ogroža njune najbližje.

»Imenujte me, kakor hočete. Zapletajte se, karkoli že. Ampak da se spravljate na mojo družino, mojo družino Turning Point USA, mojo družino Charlie Kirk, ko se spravljate na ljudi, ki jih imam rada, in zaslužite na stotine tisoč dolarjev z vsako epizodo, v kateri se spravljate na ljudi, ki jih imam rada, ker so nekako vpleteni v to? Ne,« je bila ostra v nedavnem intervjuju za Fox News.

Erika Kirk na posthumni podelitvi medalje svobode Charlieju Kirku. Njene solze imajo mnogi za zlagane. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Po tednih javnih spopadov sta se Owensova in Kirkova ta teden srečali na osebnem pogovoru stran od oči javnosti. Srečanje je trajalo približno štiri ure in pol. Obe sta ga označili za produktivnega, nista pa delili podrobnosti.

Owensova je v svojem podkastu sporočila, da sta se strinjali o »več stvareh, kot je pričakovala«, a je poudarila, da so določena vprašanja ostala nerešena. Kirkova je na družbenem omrežju X zapisala, da je pogovor potekal dobro in da je »čas, da se vrne k delu«.

Njun spor je del širšega razkola v ameriškem konservativnem gibanju in medijih, kjer se soočajo različni pogledi na privilegiranost, pravico do svobode govora, odgovornost komentatorjev in razširjanje nepreverjenih informacij. Njune polemike so med drugim izpostavile razprave o vlogi vplivnežev v političnem diskurzu, mejah novinarske odgovornosti in zaskrbljenosti zaradi polarizacije javnega prostora.