  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Owensova s teorijami zarote razklala ameriško desnico po umoru Charlieja Kirka

    Ameriška podkasterka Candace Owens trdi, da pri umoru Charlieja Kirka Tyler Robinson ni deloval sam. Erika Kirk jo obtožuje blatenja spomina na njenega moža.
    Candace Owens med drugimi toži francoski predsedniški par zaradi obrekovanja. Macronovo ženo je obtožila, da se je rodila kot moški. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Galerija
    Candace Owens med drugimi toži francoski predsedniški par zaradi obrekovanja. Macronovo ženo je obtožila, da se je rodila kot moški. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Ni. Go.
    18. 12. 2025 | 13:41
    18. 12. 2025 | 14:14
    3:43
    A+A-

    Ameriška konservativna komentatorka in voditeljica priljubljenega podkasta Candace Owens je v zadnjih tednih v ospredje medijske pozornosti stopila zaradi izjav in objav, s katerimi je dvignila prah znotraj konservativnega političnega kroga v ZDA, zlasti v zvezi z okoliščinami umora desničarskega vplivneža in ustanovitelja organizacije Turning Point USA (TPUSA) Charlieja Kirka. Ta je bil 10. septembra smrtno ranjen s strelnim orožjem med javnim nastopom na kampusu univerze v Utahu. Za dejanje so obtožili 22-letnega Tylerja Robinsona. Deloval naj bi sam, Owensova pa izsledkom preiskav nasprotuje in promovira teorije zarote.

    V več epizodah svojega podkasta in na omrežju X je Owensova, ki jo, mimogrede, francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte tožita zaradi obrekovanja – sprožila je govorice, da se je francoska prva dama rodila kot moški –, odprla vprašanja, ki so sprožila razprave in konflikte. Spraševala se je o popolnosti uradne pripovedi dogodkov, dvomila o domnevni vlogi osumljenca in napeljevala na vpletenost Kirkovih sodelavcev pri TPUSA iz Francije, Izraela in Egipta, pri tem pa ni navedla preverljivih dokazov. Njene trditve so razklale člane gibanja MAGA: nekateri vidni vplivneži so jo do neke mere branili, drugi navedbe označili za zlobne.

    image_alt
    Macronova proti teorijam zarote: predložila bosta dokaze, da je Brigitte ženska

    Večkrat jim je nasprotovala tudi Kirkova vdova in sedanja vodja TPUSA Erika Kirk. Tako Owensovo kot druge je pozvala, naj prenehajo s špekulacijami. Pri tem je večkrat opozorila, da širjenje neutemeljenih trditev lahko škoduje spominu na njenega moža, vpliva na potek sojenja in ogroža njune najbližje.

    »Imenujte me, kakor hočete. Zapletajte se, karkoli že. Ampak da se spravljate na mojo družino, mojo družino Turning Point USA, mojo družino Charlie Kirk, ko se spravljate na ljudi, ki jih imam rada, in zaslužite na stotine tisoč dolarjev z vsako epizodo, v kateri se spravljate na ljudi, ki jih imam rada, ker so nekako vpleteni v to? Ne,« je bila ostra v nedavnem intervjuju za Fox News.

    Erika Kirk na posthumni podelitvi medalje svobode Charlieju Kirku. Njene solze imajo mnogi za zlagane. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Erika Kirk na posthumni podelitvi medalje svobode Charlieju Kirku. Njene solze imajo mnogi za zlagane. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Po tednih javnih spopadov sta se Owensova in Kirkova ta teden srečali na osebnem pogovoru stran od oči javnosti. Srečanje je trajalo približno štiri ure in pol. Obe sta ga označili za produktivnega, nista pa delili podrobnosti.

    Owensova je v svojem podkastu sporočila, da sta se strinjali o »več stvareh, kot je pričakovala«, a je poudarila, da so določena vprašanja ostala nerešena. Kirkova je na družbenem omrežju X zapisala, da je pogovor potekal dobro in da je »čas, da se vrne k delu«.

    Njun spor je del širšega razkola v ameriškem konservativnem gibanju in medijih, kjer se soočajo različni pogledi na privilegiranost, pravico do svobode govora, odgovornost komentatorjev in razširjanje nepreverjenih informacij. Njune polemike so med drugim izpostavile razprave o vlogi vplivnežev v političnem diskurzu, mejah novinarske odgovornosti in zaskrbljenosti zaradi polarizacije javnega prostora.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Charlie Kirk

    Trump ubitemu aktivistu Kirku podelil posmrtno odlikovanje

    Na slovesnosti v Beli hiši je ameriški predsednik Charlieja Kirka označil za mučenika za resnico in svobodo.
    15. 10. 2025 | 06:37
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Desni aktivizem

    Kaj se skriva za fasado strpnosti mladih desničarjev?

    Po umoru aktivista Charlieja Kirka se strokovnjaki sprašujejo, zakaj se mladi obračajo k desnici in nasilju. Vzrok sta ekonomska stiska in iskanje skupnosti.
    Žan Urbanija 3. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Od Draškovića do Kirka: zakaj atentati ne utišajo, temveč spodbujajo odpor

    Zgodovinska vzporednica med atentatoma iz leta 1921 in danes kaže, da represija oblasti nikoli ne zatre, ampak le okrepi upor podtalnih gibanj.
    Mateja Ratej 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

    Gre za nevaren in neustaven precedens ter za spodkopavanje temeljev jezikovne politike države, poudarjajo strokovnjaki.
    Pia Prezelj 17. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Diskriminacija

    Lastnik hostlov na Gorenjskem kričal na temnopolto turistko in jo nagnal

    Turistka je obvestila policijo in se obrnila na zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil diskriminacijo in potrdil navedbe švicarske državljanke.
    17. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Narodni muzej Slovenije

    Umrla je Maja Žvanut

    Prejela je Župančičevo nagrado in Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.
    16. 12. 2025 | 17:39
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Božič

    Je Ljubljani zmanjkalo prazničnega vzdušja?

    Se božično oglaševanje predolgo vleče ali se v slovenski prestolnici še najde kaj odprtega?
    Minka Jerala 18. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo: kako ukrepati? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Charlie KirkCandace Owenspolitični umorteorije zarote

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Epidemija gripe

    So hitri testi za gripo sploh smiselni?

    Slovenija se je uvrstila med šest držav z visoko razširjenostjo gripe, strokovnjaki napovedujejo vrhunec sezone.
    Saša Bojc 18. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odkriti Maročan

    Lamina Yamala imajo radi, a še raje imajo Pedrija

    Nekadnji maroški nogometni reprezentant Mustapha Hadji, ki je v Španiji igral za Deportivo in Espanyol, obžaluje, da je mladi Barcelonin as izbral Španijo.
    18. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zamrznjena sredstva

    Britanska vlada grozi Abramoviču, če ne bo doniral premoženja Ukrajini

    Ruskemu poslovnežu Romanu Abramoviču so dali »zadnjo priložnost«, da milijarde od prodaje nogometnega kluba Chelsea podari Ukrajincem.
    18. 12. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    V Reziji odkrili truplo moškega, raztrgali so ga štirje psi

    Truplo nesrečnega 66-letnika je odkril sprehajalec. Ko so na prizorišče prišli reševalci, mu ni bilo pomoči. Lahko so le potrdili njegovo smrt.
    18. 12. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Mali Trumpki v slovenskih pisarnah: ko neotesanost postane poslovno tveganje

    Bojana Košnik Čuk je pojasnila, zakaj so »mali Trumpki« v naših pisarnah resno poslovno tveganje.
    Petra Kovič 18. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zamrznjena sredstva

    Britanska vlada grozi Abramoviču, če ne bo doniral premoženja Ukrajini

    Ruskemu poslovnežu Romanu Abramoviču so dali »zadnjo priložnost«, da milijarde od prodaje nogometnega kluba Chelsea podari Ukrajincem.
    18. 12. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    V Reziji odkrili truplo moškega, raztrgali so ga štirje psi

    Truplo nesrečnega 66-letnika je odkril sprehajalec. Ko so na prizorišče prišli reševalci, mu ni bilo pomoči. Lahko so le potrdili njegovo smrt.
    18. 12. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Mali Trumpki v slovenskih pisarnah: ko neotesanost postane poslovno tveganje

    Bojana Košnik Čuk je pojasnila, zakaj so »mali Trumpki« v naših pisarnah resno poslovno tveganje.
    Petra Kovič 18. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo