Zdravljenje Tigerja Woodsa naj bi potekalo dobro

Sicer so časi, ko je bil Tiger Woods najboljši golfist na svetu, že precej oddaljeni, a še vedno velja za enega najboljših igralcev v tem športu v zgodovini. Danes 50-letnika so v letih od 1997 do 2013 kar 11-krat razglasili za najboljšega golfista leta, z nagradami in reklamiranjem raznih podjetij je nesramno obogatel, leta 2019 mu je takratni in aktualni ameriški predsednik Donald Trump, katerega najljubši oziroma edini šport, s katerim se ukvarja, je seveda golf, podelil najvišje ameriško odlikovanje, predsedniško medaljo svobode.

Čeprav je Tiger Woods še vedno poklicni igralec, trenutno ne igra. Je namreč na zdravljenju odvisnosti, najbrž v Švici, kamor je šel na začetku aprila. Konec marca so ga, ker je povzročil prometno nesrečo, v kateri ni bil nihče poškodovan, aretirali v bližini doma na Floridi. Policisti so menili, da je pod vplivom nečesa, vendar je Woods, potem ko so policisti ugotovili, da ni sposoben voziti, zavrnil urinski test. Pri njem so našli dve tableti opioidnega zdravila proti bolečinam hidrokodon, zato so po njegovih krvavih očeh sklepali, da je zadet. Sam je sicer trdil, da se je v smetarski tovornjak zaletel, ker je gledal na telefon in menjal radijsko postajo, zato ni opazil, da je upočasnil.

Nezanesljivi voznik Tiger Woods se je konec marca pod vplivom tablet proti bolečinam s svojim terencem zaletel v smetarski tovornjak in končal na boku. FOTO: Urad šerifa okrožja Martin via Reuters

Za britanski časopis Daily Mail je nekdo, ki pozna razmere pri Woodsovih, povedal, da je golfist na 90-dnevni intenzivni terapiji, med katero ga poskušajo naučiti, kako se z bolečinami spopadati brez tablet. Menda mu gre dobro, prek Zooma pa komunicira samo z nekaj bližnjimi, otrokoma iz zakona s švedsko manekenko Elin Nordegren, dolgoletnim športnim agentom Markom Steinbergom in punco Vanesso Trump, nekdanjo ženo sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega.

Nesreča, za katero je bil Woods kriv prejšnji mesec, ni bil edini incident, v katerega je bil vpleten pod vplivom takšnih in drugačnih substanc. Leta 2017 so ga na Floridi aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in mamil, leta 2021 pa se je menda zaradi prevelike hitrosti prevrnil med vožnjo v Kaliforniji. Ker je bil v avtomobilu sam in ni bilo drugih vpletenih, ga niso obtožili ničesar. So ga pa zaradi poškodb na nogah morali operirati. Že po nesreči leta 2017 je bil na neke vrste zdravljenju – na kakšnem, ni povedal –, vendar očitno ni kaj dosti pomagalo.