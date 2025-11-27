Spravna gesta nemškega predsednika

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier si je v okviru tridnevnega obiska Španije v Madridu ogledal protivojno mojstrovino Pabla Picassa Guernica. Veliko pomembnejša pa se zdi njegova odločitev, da obišče tudi istoimensko baskovsko mesto, ki so ga leta 1937 uničili nacistični bombniki. Letalski napad je izvedla nemška Legija Condor v podporo silam generala Francisca Franca med špansko državljansko vojno.

Kralj Filip VI. in kraljica Leticija sta Steinmeierja in prvo damo Elke Büdenbender včeraj sprejela v madridski kraljevi palači. Pred ogledom slike je Steinmeier nagovoril španski parlament in opozoril, da populistična gibanja v naših družbah pridobivajo moč ter »napadajo temelje liberalnih demokracij«. Španija se je 20. novembra spomnila svoje avtokratske preteklosti, saj je minilo petdeset let od smrti generala Franca in konca njegove 36-letne diktature.

Nemški predsedniški par sta španski kralj Filip VI. in kraljica Leticija gostila na slavnostni večerji v kraljevi palači v Madridu. FOTO: Oscar Del Pozo/ AFP

Včeraj je Steinmeier opravil pogovore s predsednikom vlade Pedrom Sánchezom, se udeležil nemško-španskega gospodarskega foruma in podelil priznanje nekdanjemu nogometašu Real Madrida in nemške reprezentance Toniju Kroosu na stadionu Bernabéu.

Steinmeier bo v Guernico odpotoval skupaj s kraljem, kjer bosta počastila žrtve napada 26. aprila 1937. Obisk poteka trideset let po tem, ko je nekdanji nemški predsednik Roman Herzog priznal odgovornost Nemčije pri tem dogodku in pozval k spravi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si je sliko v Muzeju kraljice Sofije ogledal prejšnji teden in primerjal pokol v Guernici s trpljenjem, ki ga povzroča ruska invazija na njegovo državo.