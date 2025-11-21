Sprva javno ponižana, nato kronana za miss Universe

V bleščečem finalu, ki je potekal v petek zjutraj po lokalnem času v Bangkoku, je naziv miss Universe 2025 osvojila 25-letna Mehičanka Fatima Bosch.

Humanitarka in zagovornica trajnostne mode je v napetem zaključku premagala domačo favoritinjo, miss Tajske Praveenar Singh, ki je osvojila naslov prve spremljevalke.

Vendar pa letošnji izbor ne bo ostal v spominu le po zmagovalki, temveč po seriji incidentov, ki so pretresali organizacijo vse do zadnjega trenutka.

Le nekaj dni pred finalom sta odstopila dva člana žirije, kar je vrglo senco dvoma na integriteto tekmovanja. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Zmagoslavje po javnem ponižanju

Pot Mehičanke do krone je bila vse prej kot običajna. Le nekaj tednov pred finalom se je znašla v središču viralnega škandala, ko jo je tajski direktor izbora, Nawat Itsaragrisil, med sestankom javno oštel.

Incident, ki so ga ujeli v prenosu v živo, je prikazal Nawata, kako kritizira Mehičanko, ker naj ne bi objavljala dovolj promocijskih vsebin, pri čemer jo je domnevno označil za »butasto«, čeprav je sam kasneje trdil, da je uporabil besedo »škoda«, pišejo tuji mediji.

Incident v prenosu v živo je prikazal direktorja Nawata Itsaragrisila, kako kritizira Mehičanko zaradi pomanjkanja promocijskih vsebin. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Ko se je Bosch poskušala braniti, je Nawat poklical varnostnike, da bi jo pospremili ven, kar je sprožilo upor: v znak solidarnosti so dvorano zapustile tudi številne druge tekmovalke.

Upor sodnikov in obtožbe o prirejanju

Kaos se ni končal pri tekmovalkah. Le nekaj dni pred finalom sta odstopila dva člana žirije, kar je vrglo senco dvoma na integriteto tekmovanja, piše ameriški CNN. Skladatelj Omar Harfouch je odstopil z obtožbo, da je izbor prirejen, saj naj bi obstajala tajna komisija, ki je vnaprej in brez vednosti uradnih sodnikov izbrala 30 polfinalistk.

Humanitarka in zagovornica trajnostne mode je v napetem zaključku premagala domačo favoritinjo, miss Tajske Praveenar Singh. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Organizacija Miss Universe je obtožbe ostro zanikala in pojasnila, da gre za ločeno komisijo, ki ocenjuje dobrodelne projekte in ne vpliva na glavne rezultate. Isti dan je zaradi »nepredvidenih osebnih razlogov« odstopil tudi drugi sodnik, nekdanji francoski nogometni zvezdnik Claude Makélélé.

Padci, poškodbe in politične napetosti

Tudi na odru ni šlo brez težav. Med sredinim predtekmovanjem v večernih oblekah je tekmovalka iz Jamajke, Gabrielle Henry, doživela hud padec in so jo morali z odra odnesti na nosilih. Predsednik organizacije Raul Rocha je kasneje potrdil, da je v bolnišnici in da nima zlomljenih kosti.

Med predtekmovanjem je tekmovalka iz Jamajke, Gabrielle Henry, doživela hud padec in so jo morali z odra odnesti na nosilih. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Istega dne se je na odru spotaknila in padla tudi predstavnica Velike Britanije, Danielle Latimer, ki je nosila kostum, navdihnjen z likom Elize Doolittle.

Poleg tega je tekmovanje zaznamovala geopolitika. Nadeen Ayoub je postala prva ženska, ki je na izboru zastopala Palestino, in se uvrstila med najboljših 30. Medtem je zmagovalka tekmovanja Miss Teen Cambodia v svojem govoru ob robu dogodka obtožila Tajsko sprožanja nasilnih obmejnih spopadov, je pisal angleški časnik The Guardian.

Nadeen Ayoub je postala prva ženska, ki je na izboru zastopala Palestino, in se uvrstila med najboljših 30. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

Fatima Bosch, ki je prva zmagovalka iz mehiške zvezne države Tabasco, je v svojem zmagovalnem odgovoru poudarila pomen avtentičnosti: »Verjemite v moč svoje pristnosti. Vaše sanje so pomembne, vaše srce je pomembno. Nikoli ne dovolite nikomur, da bi vas pripravil do dvoma v vašo vrednost.«.

Naslednje leto bo tekmovanje potekalo v Portoriku.