Premier odraščal v Bruslju



Nasprotujoča si mnenja

, oče britanskega premiera Borisa Johnsona , bo po koncu brexita zaprosil za francosko držav­ljanstvo, je v svoji novi knjigi razkrila njegova hči. Devetinsedemdesetletni Johnson, nekdanji evropski poslanec, je večkrat poudaril, da nasprotuje izstopu Velike Britanije iz Evropske unije.»To je dobra novica. Morda bom tudi jaz postala francoska državljanka,« je zapisala Rachel Johnson in dodala, da oče lahko zahteva francoski potni list, saj se je njegova mati rodila v Versaillesu. Po pisanju časnika The Sunday Times se je Johnson tako odločil, da bi vnukom olajšal morebitno zaposlovanje in prebivanje na stari celini.Stanley Johnson ima za seboj pestro kariero. Delal je v Svetovni banki, bil evropski poslanec, med letoma 1973 in 1979 je v evropski komisiji vodil urad za preprečevanje onesnaževanja. Zaradi dolgoletnega službovanja v Bruslju so njegovi otroci – vključno z zdajšnjim britanskim predsednikom vlade Borisom Johnsonom – preživeli del otroštva v belgijski prestolnici, kjer so se naučili francoščine.Člani družine Johnson imajo različna mnenja o brexitu. Na referendumu leta 2016 sta za obstanek Velike Britanije v EU glasovala tudi nekdanji poslanec britanskega parlamentater novinarka in televizijska voditeljica Rachel Johnson.Jo Johnson, mlajši brat konservativnega premiera, je lani odstopil s položaja visokega vladnega uradnika, ker se ni strinjal z bratovo politiko o brexitu. Nekdanja članica Konservativne stranke Rachel Johnson se je leta 2017 pridružila proevropski Liberalni stranki. Lani je prestopila v stranko Change UK, kot njena članica je neuspešno kandidirala na evropskih volitvah.