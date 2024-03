Starec in morje volivcev

Večina volivcev v ZDA, kar 73 odstotkov meni, v ZDA meni, da je predsednik Joe Biden preprosto prestar, da bi bil učinkovit voditelj države, kaže pravkaršnja anketa New York Timesa in Siena Collegea.

Med tistimi, ki so leta 2020 glasovali za Bidna, jih 61 odstotkov verjame, da bo Biden zaradi starosti neučinkovit predsednik za drugi mandat, 26 odstotkov jih navaja, da se s tem strinjajo, 35 odstotkov pa se z negativno oceno strinja deloma.

Pri 81 letih je Biden najstarejši predsednik, ki se je kdaj potegoval za ponovno izvolitev, čeprav je njegov verjetni tekmec Donald Trump le štiri leta mlajši. Vendar pa v večini nedavnih anket Biden zaostaja za Trumpom in se sooča tudi z visoko stopnjo neodobravanja

Med vsemi registriranimi volivci jih je 26 odstotkov izrazilo mnenje, da je Biden sicer zaradi starosti neučinkovit, vendar še vedno dovolj dobro opravlja delo predsednika. Med tistimi, ki so ga leta 2020 volili, se jih je s to trditvijo strinjalo 41 odstotkov.

V primerjavi z Bidnom pa 42 odstotkov vseh registriranih volivcev meni, da je tudi Trump preprosto prestar, da bi bil učinkovit predsednik. Med tistimi, ki so leta 2020 glasovali za Trumpa, se je s tem popolnoma strinjalo pet odstotkov volivcev.

V odzivu na zadnjo javnomnenjsko raziskavo je Bidnov vodja komuniciranja v kampanji Michael Tyler dejal, da anketa dosledno precenjuje Donalda Trumpa, medtem ko podcenjuje Bidna in dodal: »Joe Biden in demokrati so še naprej boljši, medtem ko so Donald Trump in stranka, ki jo vodi, šibki, brez denarja in globoko razdeljeni. Naša kampanja ignorira tovrstne motnje in vodi močno kampanjo za zmago – tako kot smo storili leta 2020.«