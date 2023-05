Stari mački na rdeči preprogi

Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu je veliko govora o ženskah, saj so režiserke v tekmovalnem delu v primerjavi s preteklimi leti zelo dobro zastopane (za zlato palmo se poteguje kar sedem njihovih filmov), toda impresivna je tudi skupina režiserjev seniorjev. Prav na vrhu je 86-letni Ken Loach. Britanski režiser in scenarist se na prestižnem filmskem festivalu na Azurni obali, ki se bo končal nocoj, predstavlja s filmom The Old Oak, ki pripoveduje o angleškem pubu na robu preživetja in napetostih v skupnosti zaradi prihoda beguncev iz Sirije.

Če bi Ken Loach v tekmovalnem programu zmagal, bi dobil že tretjo zlato palmo. Prvo je prejel leta 2006 za vojno dramo Veter, ki trese ječmen, drugo deset let pozneje za socialno dramo Jaz, Daniel Blake. S tem je eden od devetih filmskih ustvarjalcev, ki jim je uspelo odnesti dve nagradi iz Cannesa, ima pa rekord v številu filmov, sodelujočih v tamkajšnjem tekmovalnem programu – do zdaj jih je bilo kar 14.

Ken Loach je odraščal v industrijskem mestu Nuneaton v Warwickshiru. Že v otroštvu se je navdušil nad gledališčem in sanjal o igralskem poklicu, a ga je zaneslo v pravo. Diplomiral je na Oxfordu, kjer je res začel drgniti odrske deske. Delal je v različnih regionalnih gledališčih, potem pa dobil priložnost na televiziji BBC, kjer je delal kot režiser in njihovo dokumentacijo dopolnil z več dokumentarnimi dramami, v središče katerih je postavil delavske pravice in pomembna družbena vprašanja, kot so odnos do smrtne kazni, splava, duševnega zdravja … V osemdesetih je prešel na film in vsako leto dodal kakšnega novega, večinoma na tematiko, ki mu je najbližja, in v prepoznavnem slogu; med zadnjimi uspešnicami so poleg navedenih dobitnikov zlatih palm filmi Išče se Erik, Angelski delež in Medtem, ko vas ni bilo.

Leta 2016 je dobil zlato palmo za film Jaz, Daniel Blake. FOTO: Loic Venance/AFP

Letos je eden najprepoznavnejših britanskih režiserjev, kot rečeno, na čelu po starosti v kompetitivnem programu, a njegova prednost je majhna. Med drugimi starimi mački mu sledi 83-letni Marco Bellocchio, potem pa so tam že 77-letni Wim Wenders, ki se na festivalu predstavlja s kar dvema filmoma (v tekmovalnem je Perfect Days), 69-letni Nanni Moretti in 66-letni Aki Kaurismäki.

Zunaj tekmovalnega programa so tam še 80-letni Martin Scorsese, med igralci, ki so se sprehodili po rdeči preprogi, pa lahko omenimo 79-letnega Roberta De Nira in leto starejšega Harrisona Forda, ki je prejšnji teden pred premiero njegovega zadnjega Indiane Jonesa prejel častno zlato palmo. Ta nagrada je pripadla tudi 78-letnemu Michaelu Douglasu. Da ni nikoli prepozno, pa je, kot so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP, dokazal 82-letni španski režiser Ví​ctor Eric, ki se je po 40 letih vrnil s filmom Cerrar los ojos.