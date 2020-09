Stari sovražnik je spet udaril

AFP Kim Kardashian je oboževalce šokirala z izjavo, da se šov Kardashianovi počasi izteka. FOTO: Angela Weiss / AFP

Kampanja opozarja na nedovoljšen odziv lastnikov družbenih omrežij v boju proti sovražnem govoru.»Ne morem mirno sedeti in molčati, medtem ko te platforme še naprej dovoljujejo širjenje sovraštva, propagande in lažnih novic, ki jih ustvarjajo skupine, ki bi rade vnesle razdor in razklale ZDA, zganejo pa se šele, ko začnejo ljudje zaradi tega umirati. Lažne novice, ki jih ljudje delijo na družbenih omrežjih, imajo močan vpliv na naše volitve in spodkopavajo našo demokracijo,« je zapisala.Dama bujnih oblin je v dober namen celo zamrznila svoja računa na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, toda s to potezo si ni pridobila simpatij svojega dolgoletnega sovražnika, televizijskega voditelja(55).Morgan je včeraj v svoji oddaji Good Morning Britain spregovoril o pobudi in dejal, da Kim »bruha sovraštvo« ter jo pozval, naj se družbenim omrežjem odreče za vekomaj: »Za vedno prenehaj, če ti je res toliko do tega, a ne boš, ker ti prinašajo preveč denarja,« je tvitnil.V oddaji je Morgan nadaljeval: »Nekateri ljudje, ki najbolj glasno kričijo o sovražnem govoru, se delajo slepe, ko beseda nanese na dogajanje blizu doma.« Z izjavo je namignil na najnovejši spor Kiminega soprogas šefi glasbenih založb. V torek je namreč raper svoje težave z založniki primerjal s suženjstvom.Piersov izbruh je le zadnja doza strupa, uperjena v kraljico klana Kardashian. Lotil se je je že v začetku prejšnjega tedna, ko je Kim oboževalce šokirala z napovedjo, da se družinski resničnostni šov bliža koncu, a ni navedla razloga, zakaj takšna odločitev. Morgan je komentiral, da je zagotovo kriva slaba gledanost.