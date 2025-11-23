Starmer: Andrew naj poda izjavo v ameriški preiskavi o Jeffreyju Epsteinu

Britanski premier Keir Starmer je opozoril, da bi moral Andrew Mountbatten-Windsor predati informacije v kongresni preiskavi o Jeffreyju Epsteinu, saj bi moral »kdor koli, ki kaj ve o primerih spolnih kaznivih dejanj nad otroki, to razkriti,« poroča Guardian.

Na vprašanje, ali bi moral nekdanji princ, ki so mu prejšnji mesec odvzeli kraljeve naslove, odgovoriti na poziv nadzornega odbora ameriškega predstavniškega doma, je Starmer dejal, da naj tisti z »relevantnimi informacijami« te tudi delijo. Mountbatten-Windsor je bil dolgoletni prijatelj Epsteina in je obtožen spolnega napada nad Virginio Giuffre, kar sicer vselej zanika.

Starmerjeve izjave so sledile potem, ko Mountbatten-Windsor ni odgovoril na prošnjo odbora za intervju, kar je sprožilo ostre odzive dveh njegovih članov.

Starmer je dejal: »Njegovega primera ne bom komentiral. A splošno načelo, ki ga zagovarjam že dolgo, je, da bi moral vsak, ki ima informacije, povezane s takšnimi primeri, te dokazno predati tistim, ki jih potrebujejo.« Dodal je, da je odločitev o odzivu prepuščena njemu, vendar vztraja, da bi moral, če ima relevantne informacije, te razkriti.

Rok za odgovor je bil 20. novembra

Odbor preiskuje Epsteina, ki je leta 2019 umrl v priporu pred sojenjem zaradi trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja. V okviru preiskave so člani odbora Mountbatten-Windsorju poslali prošnjo za intervju z rokom za odgovor do 20. novembra.

Demokratska člana odbora Robert Garcia in Suhas Subramanyam sta ta teden sporočila, da se nekdanji princ ni odzval. Njegova tišina »pove več kot dovolj«, sta zapisala. Dokumenti, ki so jih pregledali, skupaj z javnimi zapisi in pričanjem Virginie Roberts Giuffre, po njunem mnenju odpirajo resna vprašanja.

»Naše delo bo teklo naprej z njim ali brez njega. Kdor je bil vpleten v ta kazniva dejanja, bo odgovarjal – ne glede na bogastvo, položaj ali politično pripadnost. Žrtvam bomo zagotovili pravico,« sta dodala, kot navaja Guardian.

Republikanci, ki vodijo odbor, lahko edini prisilijo Mountbatten-Windsorja k pričanju, vendar je tema politično občutljiva, saj v preiskavo sega tudi vloga predsednika Donalda Trumpa.

Trump je ta teden podpisal zakon Epstein Files Transparency Act, ki ministrici za pravosodje Pam Bondi nalaga, da v 30 dneh objavi dokumente o ravnanju oblasti v Epsteinovem primeru.