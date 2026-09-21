Stava na Mileijevo Argentino

Peter Thiel je v zadnjih tednih znova postal tema mednarodnih medijev, predvsem zaradi selitve v Argentino in vse vidnejših stikov z oblastjo predsednika Javierja Mileija. Pred njegovo vilo v Buenos Airesu so v začetku septembra protestirali nasprotniki Mileijeve politike, Bloomberg pa je že avgusta poročal, da je milijarder postal ena od tarč argentinske levice zaradi srečanj s predsednikom, naložb v državi in svojega širšega političnega vpliva. Selitev je tako znova odprla vprašanje, kako daleč sega moč enega najvplivnejših vlagateljev iz Silicijeve doline. Thiel, rojen leta 1967 v Frankfurtu, je obogatel s PayPalom, zgodnjo naložbo v Facebook ter skladi tveganega kapitala. Njegova poslovna mreža danes sega od vesoljske industrije do umetne inteligence, politično pa je že dolgo povezan ...