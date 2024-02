Stavka na Eifflovem stolpu bi lahko trajala tudi več tednov

Osupljivi 330-metrov visoki Eifflov stolp je četrta najbolj obiskana turistična znamenitost v Franciji. Na seznamu pred njim so le zabaviščni park Disneyland, orjaški muzej Louvre in osupljiva palača Versailles. Najbrž ni turista, ki si ga ne ogleda od blizu, mnogi pa se želijo na konstrukcijo, s katere se odpirajo pogledi na ves Pariz, tudi povzpeti. A v teh dneh to ni mogoče, ker zaposleni stavkajo. Denis Vavassori, predstavnik sindikata CGT, ki zastopa večino zaposlenih na tej znamenitosti, je povedal, da je stavko spodbudilo slabo finančno vodenje in da bi lahko trajala več dni, celo tednov.

Mestna občina Pariz, ki jo vodi županja Anne Hidalgo, je lastnica osupljivega 330 metrov visokega stolpa, brez katerega Pariz danes ne bi bil to, kar je. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Zaposleni zahtevajo, da se njihove plače dvignejo sorazmerno z naraščanjem prihodkov od prodaje vstopnic. Med njihovimi zahtevami je tudi boljše vzdrževanje 135 let starega stolpa, ki bo tudi na olimpijskih in paraolimpijskih igrah eden od najbolj opaznih mestnih simbolov. Stavkajoči si želijo, da bi dogovor dosegli še pred začetkom olimpijskih iger, ki bodo od 26. julija do 11. avgusta. Pogajalec na drugi strani je lastnica spomenika, mestna občina Pariz, ki jo že drugi mandat vodi županja 61-letna županja Anne Hidalgo. Je tudi prva ženska v zgodovini, ki je bila izvoljena na ta položaj.

Sindikati so večkrat kritizirali poslovni model upravljalca stolpa, češ da temelji na umetno napihnjenih ocenah števila obiskovalcev, kar pa gre na račun stroškov vzdrževanja in nadomestil za bolniško odsotnost zaposlenih.

Na spletni strani obiskovalce sicer opozarjajo, da je spomenik trenutno zaprt, in jim svetujejo, naj pred prihodom preverijo trenutne razmere. Kljub temu so se nekateri razočarani znašli pred zaprtimi vrati. Še zlasti nezadovoljni so bili turisti, ki so pripotovali iz Argentine, in morda ne bodo imeli nikoli več priložnosti obiskati francosko prestolnico.

»Bilo bi sramotno, če bi se stavka in naše zahteve nadaljevale tudi v času olimpijskih iger,« je za AP izjavil Vavassori. Upravljalec stolpa na njihove zahteve zaenkrat še ni odgovoril. Znamenitost, ki so jo postavili v času Svetovne razstave 1889 in naj bi tam stala le začasno, je sicer odprta 365 dni na leto. Tokratno zaprtje je že drugo v dveh mesecih. Lani, ko so Francozi množično protestirali proti reformi pokojninskega sistema, pa je bil stolp nedostopen kar 10 dni.