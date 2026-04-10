Stefano Gabbana odstopil s položaja predsednika upravnega odbora

Stefano Gabbana, eden od soustanoviteljev italijanske luksuzne modne hiše Dolce & Gabbana, na katero prisegajo tudi največje zvezdnice od Madonne do Monice Bellucci, je odstopil z mesta predsednika upravnega odbora, vendar ostaja na svojih položajih v kreativi podjetja, so sporočili iz modne hiše. S svojega položaja je odstopil z začetkom leta »kot del naravnega organizacijskega in upravljavskega razvoja«.

Novi predsednik modnega podjetja je glavni izvršni direktor Alfonso Dolce, brat Gabbanovega sooblikovalca in soustanovitelja znamke Domenica Dolceja. Podjetje pa vstopa v nov krog pogajanj z bankami posojilodajalci za refinanciranje 450 milijonov evrov dolga, je poročal Bloomberg, kar so v podjetju komentirali le z besedami, da pogajanja z bankami še potekajo.

Številne vodilne modne znamke so se v zadnjih letih znašle v stiski zaradi upada trga luksuznih izdelkov. D&G se na prošnje AFP za komentar ni odzval. Dolce in Gabbana sta modno znamko ustanovila leta 1985, ki je postala ena najprepoznavnejših na svetu.