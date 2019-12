Stephen King se vrača z novelami

Od učitelja do slavnega pisatelja

Ameriški pisatelj Stephen King si ne vzame oddiha od pisanja, kar ­potrjuje njegov obsežni opus. Kmalu bo na knjižnih policah njegova nova, že dvainšestdeseta knjiga. Zbirka novel Let it Bleed (Naj ­krvavi) bo izšla 5. maja ­prihodnje leto in avtor je obljubil, da bo z njo ­popeljal bralce v »srhljiv svet, ki človeku jemlje dih«.Za zdaj še ni veliko znanega o novi knjigi kot to, da bo razdeljena na štiri novele in da bodo v njej nastopili junaki iz Kingovih prejšnjih romanov, kot sta Holly Gibney iz kriminalke Mr. Mercedes in detektiv Ralph Anderson iz nadnaravne srhljivke The Outsider.Na avtorjevi spletni strani so ­objavili tudi ­naslovnico zbirke, na kateri je upodobljena glava črne mačke, v kateri se skriva podgana. »Novela je pripovedna zvrst, h kateri se King vedno znova vrača. Nekatere njegove novele so ­navdihnile ­ikonične filme, kot sta ­Ostani z menoj in Kaznilnica odrešitve,« so zapisali pod fotografijo naslovnice.»Kralj groze«, kot na drugi strani ­Atlantika imenujejo Kinga, je zaslovel leta 1974, ko je izdal roman Carrie. Knjiga je povzročila vihar­ in danes velja za kultno grozljivko tudi zaradi filmske­ adaptacijev glavni­ vlogi.Spremenila je tudi življenje Stephena Kinga, ki je ob izidu delal v ­pralnici in učil v šoli, danes pa je eden od ­najslavnejših pisateljev grozljivk. Poleg Carrie so bile velike uspešnice tudi Mačje pokopališče, Sijaj, Tisto, Cujo ...