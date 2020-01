Stephen King tokrat slabo izbral besede

Saj se je želel izviti, a mu ni prav dobro uspelo, bi lahko ocenili reakcijo slovitega pisatelja, ki je imel kot član Ameriške filmske akademije besedo pri podeljevanju nominacij za oskarje v treh kategorijah – najboljši film, avtorski in prirejeni scenarij.Upor, zlasti temnopoltih žensk, je sprožil, ko je dejal, da ne bi pri izbiri nikoli dajal prednosti raznolikosti pred umetnostjo. »Le kakovost me zanima in razmišljati kakorkoli drugače, bi bilo napačno,« je tvitnil v torek zjutraj. To je bil odmev na besede igralke, ki je ob obelodanjenju seznama najboljših režiserjev , na katerem tako kot na tistem za zlate globuse in bafte že spet ni nobene ženske, pikro dejala: »Čestitam, fantje!«, podobno kot je lani ob isti priložnosti in na las podobnem spisku 'moških' reagirala igralkaDoslej je bilo v 92-letni zgodovini podeljevanja oskarjev tej kategoriji nominiranih le pet režiserk, a le ena je dejansko dobila oskarja –za film The Hurt Locker (Bombna misija, op. p.). Kaj pa letošnje izvrstnein, se sprašujejo različni pisci.A King si je s svojo izjavo nakopal predvsem kritike, da njegov argument temelji na ideji, da se kakovost in raznolikost medsebojno izključujeta. Njegova dosedanja fenica, režiserka, ga je zato označila za nazadnjaškega in ignorantskega, medtem ko je piskatvitnila, da očitno King verjame v kakovost zgolj ene demografske skupine – belske.King je pozneje poskušal svoje besede omiliti; da je treba ljudem ne glede na spol, barvo kože ali spolno usmerjenost dati enako priložnost, »in res je, da ne moreš zmagati, če te izločijo iz tekme«. Ni mu uspelo preveč dobro. Oglasila se je namreč še nekdanja svetovalka, in pritrdila teoriji DuVernayeve: »Način, kako se meri kakovost, ostaja ekskluziven in zato ozek. Temnopolti pa naj ostanejo v getu, vse dokler se ne izkažejo za moderne, ne?«