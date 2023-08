Štiriletna Navy, priznana članica Bidnovega klana

»Imam sedem vnukinj in vnukov,« je v podkastu, ki ga vodi Jay Shetty, povzema pa ga britanski The Guardian, izustil ameriški predsednik Joe Biden. Potem je dodal, da je s tistimi, ki so dovolj stari, da imajo telefon in že berejo, vsak dan v stiku. Dedek Biden jih pokliče ali jim pošlje kratko sporočilo.

Pravljično število sedem zahteva nepravljično pojasnilo. Še nedavno je veljalo, da ima predsednik šest vnukov oziroma vnukinj. Po ustreznih znanstvenih postopkih, ki se uporabljajo za ugotavljanje očetovstva, je analiza pokazala, da je njegov sin Hunter Biden, nekoliko kontroverzni lik predsedniške družine, oče danes štiriletne Navy.

Zaradi znanstvenih ugotovitev je moral tudi predsednik popraviti številko, ki opisuje njegove vnuke in vnukinje. Hkrati je moral Joe Biden v New York Timesu prebrati komentar, ki ga je opomnil, da družino redno omenja kot ključno vrednoto, hkrati pa male Navy ne navaja kot članice potomstva. Po kritiki liberalnega časnika je predsednik uveljavil novo štetje vnukinj in vnukov.

Usodno srečanje, ki se ga ne spominja

Hunter Biden je v spominih, objavljenih leta 2021, odkrito pisal o svojem boju z odvisnostjo. Zapisal je tudi, da je ženska iz Arkansasa, ki je leta 2018 rodila otroka, trdila, da je dete njegovo. Hunter Biden je v spominih zapisal, da se njunega srečanja ne spominja. Danes 32-letna Lunden Roberts ga je leta 2019 tožila in dokazala njegovo očetovstvo. Mala Navy je danes uradna potomka ameriškega predsednika.

Preživnina, ki jo plačuje, ni skromna: znaša okrog 20.000 dolarjev na mesec. Hunter Biden, ki se med drugim preživlja z donosno prodajo slikarskih del (kupovali so jih tudi finančni podporniki kampanje Joeja Bidna), se je s sodno poravnavo zavezal, da bodo nekatera njegova slikarska dela odslej v lasti male Navy. Hunter je svoj talent odkril leta 2020. Cene njegovih umetnin dosegajo več kot pol milijona dolarjev.

Predsednik vnukinje, ki jo zdaj priznava tudi statistično, še ni srečal, menda pa pogovori, kako bi to izvedli, potekajo. Ko je predsednik gostoval v Shettyjevem podkastu, je postregel še z eno številko: po telefonu se sliši s petimi vnukinjami in vnuki, torej s tistimi, ki so dovolj stari, da lahko klepetajo po telefonu. Triinpetdesetletni Hunter Biden ima sicer tri odrasle hčere; najstarejša ima 29 let. Leta 2020 se mu je rodil še sin.