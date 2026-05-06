Stonesi »stkali« nov album

Mick Jagger in Keith Richards bosta letos dopolnila 83 let, toda Rolling Stonesi se ne ustavljajo: v torek so ožjemu krogu izbrancev predstavili nov studijski album Foreign Tongues. Na njem je 14 pesmi v raznolikih žanrih, od rocka do countryja in plesne glasbe. Voditelj večera Conan O'Brien ga bojda poslušal kar 25-krat in ga celo primerjal z Exile on Main Street (1972), po mnenju številnih kritikov najboljšim albumom te kultne londonske zasedbe.

Stonesi, ki so v sedemih desetletjih prodali več kot 250 milijonov albumov, danes delujejo kot trio po smrti bobnarja Charlieja Wattsa leta 2021. Foreign Tongues bo njihov že 25. studijski album, kitarist Ronnie Wood pa se je ob tem pošalil, da je sodelovanje z Richardsom kot »starodavna oblika tkanja«. Za pridih sodobnosti je poskrbel producentom Andrew Watt, znan po delu z Lady Gaga in Justinom Bieberjem.

Jagger je na dogodku v New Yorku dejal, da so album posneli v približno mesecu dni. »To nas je prisililo, da smo izkoristili vsako minuto. Večino časa se v studiu zabavamo, a hkrati potrebujemo tudi veliko koncentracije,« je pojasnil. Naslovnica albuma je slika newyorškega umetnika Nathaniela Mary Quinna, ki je sliko opisal kot »združitev« skupine. »Jaz ji pravim Gospod Grdavž,« se je pošalil Jagger. »Ni računalniško ustvarjena,« je dodal ob vzklikih in aplavzu občinstva, v katerem so sedeli tudi režiser Baz Luhrmann ter filmska igralca Leonardo DiCaprio in Odessa A'zion.

Kot poroča Guardian, je pevec med novimi skladbami izpostavil Ringing Hollow kot country navdih po vzoru Hanka Williamsa, Beautiful Delilah kot poklon delta bluesu, posebne pozornosti pa je bila deležna tudi pesem Hit Me in the Head, na kateri so deli, ki jih je skupina posnela še z Wattsom.

Mick Jagger in Keith Richards bosta letos dopolnila 83 let. FOTO: Mario AnzuoniIReuters

Po bobnarjevi smrti so Stonesi nadaljevali delovanje s Stevom Jordanom, ki ga je Watts sam predlagal za svojega naslednika. Jordan je sodelovanje primerjal z »biti privezan na raketo« in poudaril, da ni želel spreminjati njihovega zvoka, temveč ga predvsem ohraniti: »Nisem prišel, da bi na novo izumljal kolo … Spoštujem vse, kar je Charlie naredil,« je dejal.

Stonesi so v zadnjih dveh desetletjih posneli le en studijski album z avtorsko glasbo, in sicer Hackney Diamonds leta 2023. Sledila mu je promocijska turneja, oboževalci pa se že sprašujejo, ali lahko podoben scenarij pričakujejo tudi tokrat.