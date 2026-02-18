Strokovnjaki ZN ostro nad Epsteina

Neodvisni strokovnjaki sveta za človekove pravice pri Združenih narodih so opozorili na resnost obtožb, povezanih z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V poročilu so poudarili, da dokumenti nakazujejo na obstoj »globalne kriminalne združbe«, katere dejanja bi lahko dosegla pravni prag zločinov proti človečnosti, saj so bila storjena v duhu supremacijskih prepričanj, rasizma, korupcije in skrajne mizoginije.

Po mnenju strokovnjakov razkrita dejanja pomenijo komodifikacijo in dehumanizacijo žensk in deklet. Obtožbe, ki jih vsebujejo dokumenti, zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo, njihove besede povzema Guardian. Poleg tega strokovnjaki menijo, da je treba raziskati, kako je bilo mogoče, da so se zločini dogajali tako dolgo.

Prav tako so izpostavili hude napake pri zaščiti podatkov žrtev, saj so številne občutljive informacije, vključno s podatki več kot 1200 žrtev, postale javne. Opozarjajo na občutek ponovnega travmatiziranja med preživelimi in na institucionalne neuspehe v obravnavi teh primerov.

Epsteina so našli mrtvega v njegovi celici leta 2019, potem ko je bil ponovno aretiran v zvezi z zlorabo mladoletnic. Njegovo smrt so razglasili za samomor. Objavljeni dokumenti ameriškega ministrstva za pravosodje so razkrili njegove povezave z mnogimi uglednimi ljudmi iz politike, financ in akademskih krogov.

Nekdanja državna sekretarka in prva dama ZDA Hillary Clinton je pred kratkim v intervjuju za BBC obtožila vlado Donalda Trumpa, da še vedno prikriva dokumente, ta pa je dejal, da »nima kaj skrivati« in da je bil v zadevi oproščen. Na seznamu pravosodnega ministrstva so tudi osebnosti, kot sta Elvis Presley in papež Janez Pavel II., ki so imele smolo, da so jih omenjali v zvezi s pokojnim pedofilom. Američani se sprašujejo, kdo je bil Epsteinu in njegovi pomočnici Ghislaine Maxwell najbližje, medtem ko je finančnik leta 2019 čakal na ponovni sodni proces. Kot smo poročali v Delu, je kandidat za ta neslavni naziv britanski princ Andrew, o katerem je pokojna Epsteinova žrtev Virginia Giuffre trdila, da je morala še kot mladoletna privoliti v spolne odnose z njim.

Fotografija iz osebne zbirke Jeffreyja Epsteina, ki so jo demokrati posredovali v nadzornem odboru predstavniškega doma, prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa v družbi Epsteina in neznane ženske. FOTO: AFP

Afera Epstein je postala tudi predmet številnih teorij zarote. Ena najbolj razširjenih je, da Epstein ni naredil samomora, temveč da je bil umorjen. Zagovorniki te teorije trdijo, da so ga odstranili, ker bi lahko njegova pričanja in razkritja ogrozila ugled mnogih pomembnih ljudi. Njihovi argumenti ponavadi temeljijo na sumljivih okoliščinah Epsteinove smrti: pomanjkanju nadzora v zaporu, okvari videonadzora in spremembah v običajnih zaporskih postopkih.