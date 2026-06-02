Študent iz občinstva je rešil koncert in postal zvezda

Ko je 21-letni študent politologije in mednarodnih študij na sydneyjski univerzi Sterling Nasa kot veliki oboževalec muzikala La La Land obiskal koncert filmske glasbe v kongresnem in razstavnem centru v sydneyjski četrti Darling Harbour, ni pričakoval, da ga bo ta večer izstrelil med zvezdnike. Že od sobotnega odrskega uspeha naprej ga nadlegujejo mediji, vabijo ga v radijske in televizijske oddaje, o njem poročajo svetovni mediji.

Prvi del koncerta, ki ga je vodil sam avtor, z oskarjem nagrajeni skladatelj in dirigent Justin Hurwitz, in je potekal ob sočasnem predvajanju filma, je minil po načrtih. Potem pa je pianist nenadoma zbolel in odmor se je razvlekel na 40 minut ter pravo môro za Hurwitza.

Kot je slednji povedal za Guardian, so zamenjavo najprej iskali med godalci, vendar neuspešno, potem so se angažirali člani orkestra in mrzlično klicali znance, toda ker so bile potencialne zamenjave oddaljene vsaj četrt ure, je dirigent pomislil, da je v dvorani vendarle 2500 ljudi, in poskusil srečo. Podobno, kot to storijo s pozivom morebitnim zdravnikom na letalu, ko kdo od potnikov nenadoma potrebuje zdravniško pomoč.

Hurwitz je stopil pred občinstvo in vprašal, ali je med njim kakšen pianist, in to z izjemnimi sposobnostmi branja not na prvi pogled, tudi tistega, česar še nikoli ni igral. Nasa, ki igra klavir in orgle ter je učitelj dud na svoji stari šoli, je ob pozivu sprva okleval, potem pa se oglasil, sedel za klavir brez predhodne vaje in uspešno odigral drugi del koncerta.

Posebej je navdušil z improvizacijo zahtevnega sola v skladbi Johna Legenda Start a Fire. Kot je dejal, si je vzel nekaj ustvarjalne svobode in se odločil za improvizacijo, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Občinstvo ga je nagradilo z bučnim aplavzom.

Hurwitz je priznal, da je bil zelo živčen, kako bo šlo fantu iz občinstva, vendar je poskušal ohraniti držo zaupanja, in ko je Nasa začel igrati, je bil navdušen. Nasa pa je, ko je razmišljal o neverjetnem preobratu dogodkov, dejal, da je bila nepozabna čast in veselje igrati glasbo, ki jo ima rad in jo tako občuduje že desetletje. Danes bodo koncert ponovili v kongresnem in razstavnem centru v Brisbanu, konec tedna pa v dvorani Hamer Hall v Melbournu, seveda z ustrezno zamenjavo.