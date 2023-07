Supermodel in vplivnež pri enaindevetdesetih letih

Spomladi leta 2020 se je danes osemindvajsetletna Španka Celine van Heel začela resneje ukvarjati s fotografijo, za prvo muzo pa si je izbrala kar svojega dedka. Z njim in babico je namreč preživljala večji del obdobja globalnih zaprtij zaradi covida-19, medtem ko je bila zaposlena pri modni reviji L’Officiel.

Spominja se, da je bil dedek Andrés García-Carro od nekdaj poseben, zabaven, vitek, izjemno lepo oblečen v povsem svojem ekstravagantnem stilu ter zagorel, saj je sončne žarke lovil tudi pozimi. Nekaj ji je reklo, da bi bil odličen fotomodel. Ni se motila. Fotografije, na katerih je pod umetniškim imenom The Spanish King odet v znane blagovne znamke, so najprej navdušile sodelavce, potem pa so naletele še na velikanski odziv na družbenih omrežjih.

Sodeloval tudi z revijo Vogue

K sodelovanju ga je med drugim povabila tudi slovita modna revija Vogue. Enaindevetdesetletni zvezdnik ima trenutno na instagramu več kot 44.000 sledilcev. Njegov obraz in izraz primerjajo s klasičnimi filmskimi zvezdniki, ki so uživali v glamuroznem življenju. »Zna pozirati, to ima to prirojeno. V vsem, kar da nase, je videti odlično. On je popoln primer tega, zakaj se nikomur ni treba vesti, kot pravimo, svojim letom primerno. Vse lahko počneš pri kateri koli starosti,« je za CNN poudarila njegova vnukinja in menedžerka.

Sam pravi, da mu je zdaj žal, ker se ni začel z manekenstvom ukvarjati že vsaj dvajset let prej. V življenju je sicer počel že marsikaj, študiral je v Parizu in Londonu, po poklicu je bil odvetnik, ataše, rančar v Argentini, lastnik restavracije v Urugvaju ter nepremičninski agent v Španiji. Pri 89. letih se je kot najstarejši udeleženec prav tako preizkusil kot kuharski mojster v znanem šovu MasterChef. 90-letnico je praznoval v madridskem nočnem klubu s kar 250 povabljenimi.

90-letnico je praznoval v madridskem nočnem klubu s kar 250 povabljenimi. FOTO: Instagram/Celine Van Heel

Trdi, da mu je kariera fotomodela dala še več energije: »Videti sem mlajši! Kar se mi zdi posebej nagrajujoče, je, da spoznavam mlade ljudi, se učim novih stvari in sem aktiven. Nočem le sedeti v dnevni sobi in opazovati, kako gre življenje mimo mene.« Ven Heelova se šali, da je morda podpisal pogodbo s hudičem, saj se še naprej brezskrbno praži na soncu in je strastni kadilec ter se ne obremenjuje s tem, kaj si kdo misli o njem: »Ljudem je najbolj všeč dedkov svobodni, brezskrbni duh. Njegov način življenja in razmišljanja je nalezljiv. Zasebno je pogosto prav takšen, kot ga vidite na instagramu.«