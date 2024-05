Suri Cruise se je odrekla slavnemu očetovemu priimku

Suri Cruise, 18-letna hčerka slavnih igralcev Katie Holmes in Toma Cruisa, se je odrekla očetovemu priimku in se z izbiro novega poklonila mami. Zdaj se imenuje Suri Noelle, Noelle pa je drugo ime njene matere.

Najstnica želi modno oblikovanje študirati v New Yorku, da bo lahko ostala blizu mame. FOTO: IMDB

Zvezdnika sta postala par aprila 2005, Holmesova, ki je katoliške vere, pa je kmalu po začetku njunega razmerja začela preučevati nauke scientološke cerkve, ki ji pripada Cruise. Njuna edina hči Suri (njeno ime izvira iz perzijskega izraza za rdečo vrtnico) se je rodila 18. aprila 2006, na prvo obletnico njunega prvega zmenka. 18. novembra istega leta sta se Katie in Tom poročila na scientološki ceremoniji, njun publicist pa je povedal, da sta se dan prej poročila tudi uradno.

Ko se je Katie Holmes (45) leta 2012 po petih letih zakona in pol ločila od Toma Cruisa, je dobila skrbništvo nad njuno edino hčerko, oče pa z njo tako rekoč ni imel stikov. Viri blizu igralke so tedaj povedali, da se je bala, da bo Cruise ugrabil Suri, skrbelo pa jo je tudi ustrahovanje scientološke cerkve. Po ločitvi je Holmesova Suri vzgajala sama in spet sprejela katoliško vero, Tom pa je menda hčerko nazadnje videl leta 2012. Mama in hčerka živita v New Yorku, viri, ki so jima blizu, pa pravijo, da »oče zanjo sploh ne obstaja«. Najstnice slava ne zanima, želi pa si študirati modno oblikovanje v New Yorku, da bo lahko ostala blizu mame.

Kot je za britanski tabloid Mirror povedala strokovnjakinja za odnose Louella Alderson, sprememba priimka kaže, da se je Suri želela distancirati od očeta: »Suri je odraščala predvsem s svojo mamo in verjetno je razvila močan občutek identitete, ki morda ni v skladu z očetovimi prepričanji in vrednotami. Zdi se, da s spremembo imena v Noelle daje prednost materini strani in ji izkazuje zvestobo.