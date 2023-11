Susan Sarandon nezaželena zaradi propalestinskih stališč

Posledice vojne, ki divja med Hamasom in Izraelom, so segle tudi v Hollywood. Tamkajšnja agencija UTA, ki zastopa številne talentirane igralce, se je odrekla eni največjih zvezd, oskarjevki Susan Sarandon. Kot razlog so navedli njeno večkratno udeležbo na shodih v podporo Palestincem. Trditev, ki jo je izrekla na enem od njih, se mnogim zdi sporna: »V teh časih je mnoge strah, ker so Judi, in ker okušajo, kako je biti musliman v tej državi.«

Sedeminsedemdesetletna igralka je zbrane tudi pozvala, naj javno izražajo svojo podporo Palestincem in naj podprejo vsakega, ki je o tem pripravljen govoriti. Zahvalila pa se tudi judovski skupnosti, ki jim stoji ob strani. Poleg tega je na omrežju X delila tudi sporočilo Rogerja Watersa iz Pink Floydov, ki ga že dolgo obtožujejo antisemitizma, čeprav to sam odločno zavrača, češ da že vse življenje nasprotuje avtoritarizmom in zatiranju.

Sarandon ni edina, ki so jo zaradi jasno izražene podpore Palestincem sankcionirali v Hollywoodu. Igralka Melissa Barrera, ki je nastopila v filmu Krik VI, je v torek ostala brez glavne vloge v nadaljevanju snemanja Krik VII. Na instagramu je objavila mnenje, da Izraelci izvajajo genocid, a hkrati poudarila: »Ne potrebujemo še več sovraštva. Ne islamofobiji. Ne antisemitizmu.« Odstopiti je morala tudi Maha Dakhil, ena od vodilnih v hollywoodski agenciji CAA, ki zastopa najrazličnejše talente po vsem svetu, od igralcev do športnikov. Tudi pri njej je bil razlog kritična objava na instagramu: »Kaj je bolj presunljivo kot to, da smo priča genocidu? To, da smo priča zanikanju, da se genocid dogaja.« Čeprav je napisala, da je ponosna, ker se zavzema za humanost in mir, je objavo pozneje obžalovala in jo tudi umaknila.