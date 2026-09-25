Susan Sarandon vklenjeno odvedli s protesta proti Netanjahuju (VIDEO)

Med protestniki, ki so se zbrali v New Yorku in na ulici izražali nestrinjanje z nastopom Benjamina Netanjahuja pred generalno skupščino Združenih narodov, so včeraj kamere ujele tudi Susan Sarandon, 79-letno igralko in znano aktivistko. Zadnja leta se glasno postavlja za pravice palestinskega prebivalstva na okupiranih ozemljih, leta 2023 jo je prav po nastopu na enem od takih shodov nehala zastopati agencija United Talent Agency. Tudi tokrat se je pridružila protestnikom, ki so v belih majicah z napisom Jews say Fund People Not Bomb (Židje pravijo: Financirajte ljudi, ne bombe) zasedli cestišče pred stavbo Združenih narodov, in na koncu pristala med približno stoterico aretiranih, prav tako igralka Hannah Einbinder, znana iz serije Hacks. Posnetki kamer kažejo, kako je zvezdnica filma ...