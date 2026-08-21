Suspendirali raziskovalca, ki je Jasona Ardaya obtožil plagiatorstva

»Univerza v Gentu me je pravkar suspendirala. Skoraj zagotovo me bodo odpustili,« je na omrežju x sporočil Nathan Cofnas, ameriški raziskovalec, ki je profesorja sociologije izobraževanja na Cambridgeu Jasona Ardaya prvi obtožil plagiatorstva.

Ardaya, ki je leta 2023 postal najmlajši temnopolti profesor na tej univerzi, so pred tednom dni našli mrtvega na njegovem domu v Batterseaju v južnem Londonu, potem ko se je soočal s hudimi pritiski zaradi domnevnega plagiatorstva pri doktorski disertaciji in pretiravanja glede svojih dosežkov. Petega avgusta je odstopil kot profesor, čeprav obtožbe niso bile dokazane v nobeni uradni preiskavi.

Njegova smrt je pretresla Veliko Britanijo, več kot 30.000 ljudi se mu je prišlo poklonit na vigilijo na Trafalgar Squaru, ki jo je v ponedeljek organizirala protirasistična in protifašistična organizacija Stand Up to Racism .

Z gentske univerze so v sredo sporočili, da so pretreseni nad Ardayevo smrtjo in da zelo resno jemljejo javne izjave svojega raziskovalca v zvezi z nekdanjim profesorjem, da se zavzemajo za spoštovanje človekovega dostojanstva in nasprotujejo diskriminaciji, sovraštvu in rasizmu.

Jason Arday je 5. avgusta odstopil kot profesor na cambriški univerzi, čeprav obtožbe niso bile dokazane v nobeni uradni preiskavi. FOTO: Royal Borough Of Greenwich Via Y Via Reuters

»Akademski svobodi in odprti akademski razpravi pripisujemo velik pomen, tudi ko so stališča kontroverzna. Vendar ta svoboda ni neomejena. Gre z roko v roki z odgovornostjo in jo je mogoče omejiti, da bi zaščitili pravice drugih,« sta zapisala v izjavi rektorica Petra De Sutter in prorektor Herwig Reynaert. Zdaj preiskujejo, ali obstajajo zadostni razlogi za začetek popolnega disciplinskega postopka proti Cofnasu. Do konca te preiskave pa ga je univerza iz previdnosti suspendirala.

Cofnas se je rodil v Chicagu in odraščal na Manhattnu, magistriral je na Cambridgeu in doktoriral na Oxfordu. Kot še piše na svoji spletni strani, deluje na področju filozofije biologije in etike ter presečišču teh področij, še posebej pa da ga zanimajo znanstvene in etične kontroverze, povezane z družboslovjem, ki temelji na evoluciji. Večinoma da se ukvarja z metodološkimi vprašanji na meji med znanostjo in filozofijo, trenutno je podoktorski študent na oddelku za filozofijo in moralne vede na univerzi v Gentu.

Ardayju se je v ponedeljek na vigilijo na Trafalgar Squaru prišlo poklonit več kot 30.000 ljudi. FOTO: Carlos Jasson/AFP

Predstavlja se kot rasni realist in ameriški bloger proti gibanju prebujenstva (woke). Po njegovem geni igrajo »nezanemarljivo vlogo« pri razlikah v inteligenci med rasnimi skupinami. V objavah na blogu je zapisal, da bi v pravi meritokraciji »črnci izginili s skoraj vseh pomembnih položajev, razen v športu in zabavi«.

Prejšnji mesec je izjavil, da je v Ardayevem delu, tudi s programsko opremo za odkrivanje plagiatorstva, odkril številne primere plagiatorstva, kar je vzbudilo veliko medijsko pozornost v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Britanski mediji in desničarski komentatorji so pograbili te očitke in trdili, da je Arday nepravično izkoristil politiko raznolikosti, enakosti in vključenosti. Kot poroča Reuters, so se sicer pomisleki glede plagiatorstva v zvezi z Ardayem prvič pojavili pred nekaj leti, vendar je eden od novinarjev odstopil od nadaljnjega preiskovanja, potem ko mu je Arday zagrozil s pravnimi ukrepi.