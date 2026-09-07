Od Britancev hočejo odškodnino za suženjstvo

Za dobre pol Slovenije velik otok v Karibih Jamajka z 2,8 milijona prebivalcev je bil po dobi odkritij kolonija Španije. Nato jo je leta 1655 zasedla Anglija in njena kolonija je Jamajka ostala tudi po preoblikovanju v Veliko Britanijo. Od leta 1962 je otok samostojna država, vendar je formalno še vedno pod žezlom Windsorjev.

Zato je jamajška ministrica za kulturo, spol, zabavo in šport Olivia Grange, ki se z delegacijo mudi v Londonu, britanskemu in formalno tudi jamajškemu vladarju kralju Karlu III. predala peticijo, s katero hočejo nameniti več pozornosti vprašanju odškodnin za suženjstvo. »S tem bi radi pospešili reševanje vprašanja odškodnin za afriške prednike, ki so stoletja trpeli v suženjstvu,« je v sporočilu za javnost zapisalo kulturno ministrstvo.

Na Jamajki je tričetrt prebivalcev potomcev afriških sužnjev, še 15 odstotkov pa jih ima vsaj deloma črnske prednike. Sužnje so iz Afrike začeli za delo na plantažah sladkornega trsa voziti že Španci. Njihovo število se je hitro povečevalo po angleški zasedbi, saj je Jamajka postala glavni vir sladkorja za vedno večji britanski imperij. Afriški sužnji niso sprejemali svojega statusa kot od boga dane usode, saj so se pogosto upirali, bežali s plantaž in ustanavljali svobodne skupnosti temnopoltih v gorati notranjosti otoka.

Z današnjega vidika nesprejemljiva, takrat pa čisto običajna oblika lastništva, da je bil (beli) človek lastnik (temnopoltega) sočloveka, je začela propadati v 19. stoletju. Leta 1807 je Velika Britanija prepovedala trgovino s sužnji. To je pomenilo, da ljudi niso več vozili iz Afrike, so pa lahko s tistimi, ki so že bili na otoku in njihovimi potomci, neovirano trgovali in jih izkoriščali na plantažah še naprej. Suženjstvo je Velika Britanija prepovedala leta 1834 in kmalu so bili vsi zasužnjeni prebivalci Jamajke popolnoma svobodni.

Zanimivo je, da je britanska oblast nekdanjim lastnikom sužnjev plačala odškodnino, za katero so najeli kredite, katerih zadnje obroke so odplačali šele leta 2015. Istega leta pa je takratni britanski premier David Cameron med obiskom Jamajke zavrnil plačilo odškodnin za suženjstvo.

Zdaj jamajška vlada Karla III. poziva, naj zastavi tri vprašanja sodnemu odboru svojega svetovalnega sveta, ki je najvišje pritožbeno sodno telo za še preostale britanske kolonije, prekomorska ozemlja in nekatere članice Britanske skupnosti narodov, med njimi za Jamajko. Svoje svetovalce naj bi kralj povprašal, ali je bilo zasužnjevanje Afričanov v skladu z britanskim pravom, mednarodnim pravom in ali ima zdaj Velika Britanija pravno obveznost, da popravi to krivico. Čeprav peticija ni zahteva za plačilo odškodnine, bi jo lahko na podlagi odločitve sodnega odbora zahtevali. Ministrica za kulturo Olivia Grange se bo med obiskom srečala tudi s predstavniki Britanskega muzeja, s katerimi se bo pogovarjala o vračanju umetnin, ki so jih Britanci v kolonialnih časih odpeljali z Jamajke.