Sveti oče proti superbogatašem

Papež Leon XIV. je kritiziral korporativne plačne pakete, ki vodilnim ponujajo astronomsko višje plače kot njihovim zaposlenim, ob čemer se je skliceval na nedavni Teslin načrt nadomestil za izvršnega direktorja Elona Muska v višini milijarde dolarjev. To je izjavil med prvim intervjujem za medije, objavljenim pred prihajajočo biografijo. Papež je spregovoril tudi o Organizaciji združenih narodov, desetletjih svojega misijonarskega dela v Peruju, o prilagajanju vlogi poglavarja Rimskokatoliške cerkve in svojem upanju za mir v krvavem konfliktu med Rusiji in Ukrajino, ki mu žal ni videti konca.

»Generalni direktorji velikih podjetij, ki so pred šestimi desetletji morda zaslužili štirikrat, tudi šestkrat več od svojih podrejenih, zdaj zaslužijo šeststokrat več,« je papež izjavil v odlomku, objavljenem na katoliški spletni strani Criuix minulo nedeljo. In dodal: »Če je dejstvo o enormnih zaslužkih vodilnih ljudi v korporacijah edino, kar ima dandanes vrednost, pomen, potem smo v velikih težavah.«

Glede odnosa z mediji je papež Leon bolj zadržan od svojega predhodnika papeža Frančiška, ki je pogosto dajal intervjuje, in raje svoja menja izraža po pripravljenih besedilih. Papež Leon, prvi ameriški papež doslej, prihaja iz Chicaga, je ZN kritiziral tudi, ker niso več sposobni spodbujati učinkovite multilateralne diplomacije. »ZN bi morali biti kraj, kjer obravnavajo veliko najrazličnejših problemov. A zdi se, da so vsaj v tem trenutku izgubili sposobnost združevanja ljudi pri večstranskih vprašanjih.«

Ob inavguraciji je Leon Xiv. sicer dejal, da se je sprva počuti bolj poklicanega voditi versko občestvo v duhovnih zadevah, manj pa je bil pripravljen na pomembno vlogo na svezovnem diplomatskem odru. »Popolnoma nov vidik moje službe je, da sem postavljen na raven svetovnega voditelja. Veliko se učim in se počutim izzvanega, a nisem preobremenjen. Pri tem sem se moral zelo hitro lotiti globljega dela bazena.«