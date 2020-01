FOTO:Svetovni dan brez hlač

V New Yorku, Londonu, Madridu, Torontu, Ciudadu de Mexicu in številnih drugih mestih po svetu so razgaljene skupine ljudi sodelovale v mednarodnem projektu Svetovni dan brez hlač, ki ga organizira skupina Improv Everywhere. Ta se ukvarja s flashmobi, dogodki, ko skupina ljudi na javnem mestu izvede nenavadno akcijo.



Vsako leto tako organizirajo zdaj že tradicionalno akcijo, v kateri se prostovoljci ob najbolj prometni uri zberejo na podzemni železnici in se slečejo. Ko sedijo na vlaku in se peljejo, se pretvarjajo, kot da se ni zgodilo nič nenavadnega. Bistvo ideje pa je predvsem nasmejati ljudi okoli sebe.



Vse izvira iz ideje sedmih Newyorčanov, ki so leta 2002 ta dogodek izvedli prvič. Od takrat se je akcija razširila na kar 60 mest v 27 državah, udeleži pa se je več deset tisoč ljudi po vsem svetu.