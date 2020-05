Svetovni rekord zvezdnika Igre prestolov  

Enaintridesetletni Hafthor Bjornsson je svetovni rekord dosegel v telovadnici, imenovani Thorova telovadnica za moč, ki jo na Islandiji vodi skupaj z ženo. V dvigovanju uteži je namreč dvignil v kategoriji mrtvi dvig kar 501 kilogram in za en kilogram izboljšal prejšnji najboljši dosežek.



205 centimetrov visoki Islandec je tudi v resnici podoben svojemu vzdevku »Gora« v seriji. Že leta 2018 je namreč zmagal na tekmovanju Najmočnejši mož na svetu, vse od leta 2012 pa se je na tem tekmovanju uvrščal med najboljšo trojico. V mladosti je bil odličen igralec košarke, njegovo profesionalno pot pa je prekinila poškodba gležnja.



Bjornssonov dosežek za svetovni rekord je prenašal televizijski kanal ESPN, zvezdnik pa je objavil tudi video svojega podviga in pripisal: »Nimam besed. Kakšen neverjeten dan, dan, ki se ga bom spominjal do konca življenja. Rekel sem si, da bom to naredil, in ko si postavim cilj, sem kot pes, ki vidi kost. Rad bi se zahvalil družini, prijateljem, trenerjem, oboževalcem, sponzorjem in sovražnikom, vsem, ki ste omogočili ta dvig.«



Kot po maslu gre orjaku tudi v zasebnem življenju. Oktobra 2018 se je poročil s precej manjšo in lažjo Kanadčanko Kelsey Henson, nedavno pa sta na instagramu obelodanila, da pričakujeta dečka.



Za Kelsey, ki je bila pred poroko z Bjornssonom natakarica, kasneje pa mu je sledila v bodibilding, bo to prvi otrok, igralec pa že ima hčerko iz prejšnjega razmerja.



Zanimiv je bil Kelseyjin odgovor na vprašanje oboževalca, kako se s Hafthorjem poljubljata glede na razliko v višini. »On se skloni, jaz pa stopim na prste. Ali pa mu preprosto rečem, hudiča, dvigni me.«