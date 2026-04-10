    Svet so ljudje

    Svetovno znana operna pevka vrača častni naziv, ne želi ga deliti s Thompsonom

    Dunja Vejzović Crnković, znana tudi po nastopih v Sloveniji, je protestno vrnila naziv častne občanke mesta Raba.
    »Tukaj ne morem molčati. Z gesto vračanja naziva želim povzdigniti glas in raje biti navadna občanka,« je zapisala mednarodno priznana operna pevka Dunja Vejzović Crnković. FOTO: Promocijsko gradivo
    »Tukaj ne morem molčati. Z gesto vračanja naziva želim povzdigniti glas in raje biti navadna občanka,« je zapisala mednarodno priznana operna pevka Dunja Vejzović Crnković. FOTO: Promocijsko gradivo
    R. I.
    10. 4. 2026 | 14:42
    10. 4. 2026 | 14:59
    V mestu Rab so se odločili, da si razvpiti Thompson zasluži enako nagrado kot mednarodno priznana hrvaška operna pevka Dunja Vejzović Crnković, ki si je mednarodno kariero izoblikovala na elitnih svetovnih odrih. Na festivalih v Bayreuthu, Salzburgu, v milanski Scali idr., priznali so ji status ene vodilnih pevk wagnerijanskih vlog. Sodelovala je s Herbertom von Karajanom in Robertom Wilsonom. Tudi Thompsonu so, tako kot prej Dunji Vejzović Crnković, podelili naziv častnega občana Raba.

    Ubijanje naših otrok je zločin, ubijanje tujih pa samoobramba

    Kot navaja Jutarnji list, so Thompsona za častnega občana tega mesta pred dnevi razglasili na zasedanju tamkajšnjega mestnega sveta, in sicer na pobudo njegovega predsednika Tomislava Matošića ter stranke Domovinsko gibanje. Opozicijski svetniki so v znak protesta zapustili dvorano.

    »Molk v tem trenutku ne bi bil dostojen ne do mene ne do mesta, ki ga imam rada«

    Zatem je mestni svet prejel pismo primadone Dunje Vejzović Crnković. »Z občutkom globoke odgovornosti do javnosti, do otoka in mesta Rab ter do vrednot, ki sem jih skozi vse življenje poskušala živeti in zastopati, vračam naziv častne občanke mesta Rab. Te odločitve ne sprejemam zlahka. Moj odnos do Raba je zame močnejši, kot ga lahko izrazi kakršnokoli javno priznanje, in prav zato menim, da molk v tem trenutku ne bi bil dostojen ne do mene ne do mesta, ki ga imam rada.«

    Dunja Vejzović Crnković s Slovensko filharmonijo na koncertu v Dubrovniku. FOTO: Marijan Zlobec
    Dunja Vejzović Crnković s Slovensko filharmonijo na koncertu v Dubrovniku. FOTO: Marijan Zlobec

    Pevki priznavajo, da je iz Raba naredila svojevrstno »operno meko«, ki jo lahko drugi otoki zavidajo. Nanj je pripeljala pomembne umetnike. Jutranji list je zapisal, da že desetletja v Rabu odmevajo nekateri najboljši svetovni glasovi, ki prihajajo k Vejzovićevi po nasvet glede kakšne tehnične težave z glasilkami ali karierne dileme, na njene mojstrske tečaje, namenjene vsem generacijam.

    »Zame domoljubje nikoli ni bilo vprašanje parol, izključevanja ali ideoloških demonstracij. Domoljubje je predvsem etična kategorija: ljubezen do domovine, izražena v skrbi za njeno kulturo, za dostojanstvo vsakega človeka ne glede na pripadnost narodu, za zgodovinsko odgovornost in za vrednote humanizma,« je še zapisala.

    In še: »Tukaj ne morem molčati. Z gesto vračanja naziva želim povzdigniti glas in raje biti navadna občanka – ali celo le gostja tega mesta in otoka. Odgovornost, ki sem jo prevzela s sprejemom tega priznanja, zahteva moralno doslednost, ki sem jo poskušala in jo še vedno poskušam živeti, kolikor zmorem. Prav iz te doslednosti vračam ta naziv.«

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog

    Interventni zakon bi navrtal milijardo evrov veliko luknjo

    Klemen Boštjančič je prepričan, da bi katerikoli finančni minister nasprotoval zakonu tako imenovanega tretjega bloka.
    Barbara Hočevar 10. 4. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rim

    Italijanski nogometaši imajo novega začasnega selektorja

    Po grozljivki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ima italijanska nogometna reprezentanca novega selektorja.
    10. 4. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kandidat za predsednika DZ

    Kdo je Zoran Stevanović, človek, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora je bil v preteklosti pravnomočno obsojen, a velja za neobsojenega.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Sprememba

    Trenerska menjava v Slovenj Gradcu, šok v Celju

    Koroške rokometaše bo v prihodnji sezoni vodil preizkušeni trenerski maček Zoran Jovičić. Huda poškodba celjskega asa Maija Marguča pred ključnimi tekmami.
    Peter Zalokar 10. 4. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Portorož

    Tamara Zidanšek zaradi poškodbe predala dvoboj proti Španki

    Slovenija je uvodni dvoboj v kvalifikacijah za zaključni turnir najboljših osmih reprezentanc v pokalu Billie Jean King v Portorožu začela s porazom.
    10. 4. 2026 | 15:58
    Preberite več
