Svetovno znana operna pevka vrača častni naziv, ne želi ga deliti s Thompsonom

V mestu Rab so se odločili, da si razvpiti Thompson zasluži enako nagrado kot mednarodno priznana hrvaška operna pevka Dunja Vejzović Crnković, ki si je mednarodno kariero izoblikovala na elitnih svetovnih odrih. Na festivalih v Bayreuthu, Salzburgu, v milanski Scali idr., priznali so ji status ene vodilnih pevk wagnerijanskih vlog. Sodelovala je s Herbertom von Karajanom in Robertom Wilsonom. Tudi Thompsonu so, tako kot prej Dunji Vejzović Crnković, podelili naziv častnega občana Raba.

Kot navaja Jutarnji list, so Thompsona za častnega občana tega mesta pred dnevi razglasili na zasedanju tamkajšnjega mestnega sveta, in sicer na pobudo njegovega predsednika Tomislava Matošića ter stranke Domovinsko gibanje. Opozicijski svetniki so v znak protesta zapustili dvorano.

»Molk v tem trenutku ne bi bil dostojen ne do mene ne do mesta, ki ga imam rada«

Zatem je mestni svet prejel pismo primadone Dunje Vejzović Crnković. »Z občutkom globoke odgovornosti do javnosti, do otoka in mesta Rab ter do vrednot, ki sem jih skozi vse življenje poskušala živeti in zastopati, vračam naziv častne občanke mesta Rab. Te odločitve ne sprejemam zlahka. Moj odnos do Raba je zame močnejši, kot ga lahko izrazi kakršnokoli javno priznanje, in prav zato menim, da molk v tem trenutku ne bi bil dostojen ne do mene ne do mesta, ki ga imam rada.«

Dunja Vejzović Crnković s Slovensko filharmonijo na koncertu v Dubrovniku. FOTO: Marijan Zlobec

Pevki priznavajo, da je iz Raba naredila svojevrstno »operno meko«, ki jo lahko drugi otoki zavidajo. Nanj je pripeljala pomembne umetnike. Jutranji list je zapisal, da že desetletja v Rabu odmevajo nekateri najboljši svetovni glasovi, ki prihajajo k Vejzovićevi po nasvet glede kakšne tehnične težave z glasilkami ali karierne dileme, na njene mojstrske tečaje, namenjene vsem generacijam.

»Zame domoljubje nikoli ni bilo vprašanje parol, izključevanja ali ideoloških demonstracij. Domoljubje je predvsem etična kategorija: ljubezen do domovine, izražena v skrbi za njeno kulturo, za dostojanstvo vsakega človeka ne glede na pripadnost narodu, za zgodovinsko odgovornost in za vrednote humanizma,« je še zapisala.

In še: »Tukaj ne morem molčati. Z gesto vračanja naziva želim povzdigniti glas in raje biti navadna občanka – ali celo le gostja tega mesta in otoka. Odgovornost, ki sem jo prevzela s sprejemom tega priznanja, zahteva moralno doslednost, ki sem jo poskušala in jo še vedno poskušam živeti, kolikor zmorem. Prav iz te doslednosti vračam ta naziv.«