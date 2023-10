Svoboda je bila videti kot Madonna

Na svetu ne manjka knjig, ki dokumentirajo življenje Madonne, a kljub temu je le malokdo poskusil popisati življenje kraljice popa v tako ogromnem obsegu, kot je to storila nekdanja Reutersova novinarka Mary Gabriel. Knjiga z naslovom Madonna: A Rebel Life (Madonna: Uporniško življenje), ki je pravkar izšla pri založbi Little, Brown and Company, obsega več kot osemsto strani, avtorica pa v tem epohalnem delu zajela vse ključne pesmi, glasbene videe, filme, televizijske nastope, romantične zveze in vse ostalo, kar je sooblikovalo življenje ene največjih pop zvezdnic vseh časov.

»Pisanje Mary Gabriel je lahkotno in neposredno – je bolj kot pristop kulturne zgodovinarke kot oboževalke –, hkrati pa navdušuje s podrobnostmi, denimo, da so Madonno odpustili iz službe v newyorški Ruski čajnici, ker je nosila mrežaste nogavice, in da je v Al Pacinovo uho potisnila jezik, ko ji je bilo le dvajset let,« so zapisali pri Guardianu.

Oseminšestdesetletna novinarka in publicistka je tudi knjižne uspešnice Ninth Street Women iz leta 2018, v kateri je pisala o petih spregledanih umetnicah, vključno z Lee Krasner in Elaine de Kooning. Obenem je ponudila bogato poročilo o ustvarjalnosti povojnega Manhattna, nekaj podobnega pa je storila z Madonnino biografijo, saj je naslikala natančen portret Velikega jabolka v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja – »umazanega in zanemarjenega mesta, ki je bilo obenem valilnica umetnosti in hedonizma«, kot so njegovo podobo strnili pri omenjenem britanskem časniku.

Knjiga je prav tako prežeta z zgodovino in politiko tistega obdobja, od protestov proti vojni do epidemije aidsa. »Ravno v času, ko se je pojavil aids, je pripeljala kvir identitete v mainstream in odločno zagovarjala človekovo pravico, da ljubi kogarkoli in da je, karkoli želi biti. Kljub ostrim kritikam glasbe nikoli ni ločila od političnega delovanja. Kot umetnica ni nikoli nehala eksperimentirati. Madonna je obstajala zato, da bi premikala meje z ustvarjanjem provokativne, vizionarske glasbe, videoposnetkov, filmov in nastopov v živo, ki so spremenili svetovno kulturo,« založniki napovedujejo njeno biografijo.

»Ko so 'hčere' feminizma drugega vala, ki so jih učili, da so enake njihovim 'bratom', začele spoznavati, da ni tako, so odkrile Madonno,« je zapisala Gabriel. »Njen pogled jim je ponudil uporniški način, kako izraziti tleče nezadovoljstvo. Sporočilo ni bilo 'Jaz sem ženska' iz sedemdesetih, ampak 'Svoboden sem' iz osemdesetih. Toda kako je izgledala svoboda? Videti je bila kot Madonna,« je še dodala nekdanja Pulitzerjeva finalistka, ki se je med drugim podpisala tudi pod knjigo o zakoncih Karlu Marxu in Jenny von Westphalen.