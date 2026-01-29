Sydney Sweeney zaradi nedrčkov morda v težavah

Igralka Sydney Sweeney, ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih obrazov mlajše generacije, se je znova znašla v središču polemik – tokrat zaradi promocije lastne znamke spodnjega perila, ki sta jo sicer finančno podprla tudi Jeff Bezos in Lauren Sanchez.

V videu, ki te dni kroži po ameriških medijih in družbenih omrežjih, je 28-letnica ponoči skupaj s snemalno ekipo namreč splezala na znameniti napis Hollywood in z njegovih črk izobesila v verigo povezane nedrčke.

To bi igralko poleg neodobravanja javnosti lahko pahnilo tudi v resnejše težave, saj je omenjeni hollywoodski napis zaščiten mestni simbol, ki ga upravlja tamkajšnja gospodarska zbornica, ki je po objavi videa potrdila, da za snemanje niso izdali dovoljenja.

»Vsaka komercialna raba ali dostop do napisa zahteva posebno licenco,« je za medije poudaril direktor zbornice Steve Nissen. Dodal je, da primer še preiskujejo in preverjajo, kako je ekipi sploh uspelo dostopiti do lokacije, saj je ponoči napis neosvetljen prav zato, da bi preprečili takšne poskuse, čez dan pa je dotikanje črk prepovedano.