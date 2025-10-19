  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    Tadej Stepišnik Perdih z ženo Alexio uživa v naravnih lepotah in kulinaričnih dobrotah Grčije. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Galerija
    Tadej Stepišnik Perdih z ženo Alexio uživa v naravnih lepotah in kulinaričnih dobrotah Grčije. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Rok Tamše
    19. 10. 2025 | 09:00
    14:01
    A+A-

    »Grčija ni za vsakogar. Za ljudi, ki jim je blizu sredozemski način življenja, s svojimi prednostmi in kaotičnimi slabostmi, pa je življenje tu edinstveno. V šestih letih sem si organiziral zame sprejemljiv vsakdan, ki mi zelo ustreza v poklicnem in zasebnem življenju. Seveda velja, da imamo tukaj krasno vreme, privlačna je tudi narava, od gora do morja, od celine do otokov. V tem resnično uživam, kakor tudi v grških običajih, ko si vzamejo čas za hrano in druženje z družino, sorodniki in prijatelji,« je povedal Tadej Stepišnik Perdih, ki se je za selitev iz Ljubljane odločil leta 2019, ko je sledil srcu.

    Nočni pogled na atensko Akropolo z vzpetine je osupljiv. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Nočni pogled na atensko Akropolo z vzpetine je osupljiv. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    »V Grčijo me je zvabila ljubezen, v Atene sem se preselil zaradi svojega takrat še dekleta in zdaj žene Alexie. V Ljubljani sem opravil doktorat na fakulteti za strojništvo s profesorjem Matevžem Dularjem na področju kavitacije. Že med študijem sem v okviru skupnega projekta mednarodnega društva sodeloval z Alexio, ki se je preselila v Slovenijo in sva skupaj živela dve leti. Pri nas ni dočakala prave poslovne priložnosti, v Grčiji pa je imela precej boljše ponudbe za službo, zato se je vrnila v Atene, jaz pa sem ji sledil po opravljenem doktoratu. Tja sem se odpravil kar malce lahkomiselno, saj sem verjel, da bom brez večjih težav našel primerno službo. Prvih nekaj mesecev sem bil še sproščen, potem pa sem se aktivno lotil iskanja dela in se po dobrega pol leta zaposlil v mednarodnem podjetju, kjer pa sem ostal le kratek čas. Zdaj sem že pet let zaposlen na narodni tehniški univerzi v Atenah. Na fakulteti za gradbeništvo delam na področ­ju prilagajanja podnebnim spremembam, ukvarjam se predvsem z upravljanjem voda,« je razkril 37-letni doktor strojništva.

    Tadej Stepišnik - Perdih sodeluje v številnih projektih Evropske unije, povezanih tudi z upravljanjem voda. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Tadej Stepišnik - Perdih sodeluje v številnih projektih Evropske unije, povezanih tudi z upravljanjem voda. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Voda je problem, čeprav ima Grčija veliko vodnih virov

    Prišel je v državo, kjer je poleti oskrba z vodo resen izziv. V tem letnem času, ko skoraj ni padavin, pa jo ogrožajo tudi požari. »Podnebne spremembe so v Grčiji precej bolj izrazite kot drugje po Evropi, denimo v Sloveniji. Poleti temperature presegajo 40 stopinj Celzija, dežja je vse manj, tako da je ustrezno upravljanje voda izjemno pomembno. Že v Ljubljani sem se ukvarjal s tehnologijo čiščenja odpadnih voda, strojniki smo sodelovali s kemiki, farmacevti in biologi pri razvijanju naprav za čiščenje odpadnih voda. To delam tudi v sedanjem laboratoriju, s tem da se je področje dela še razširilo, saj bolj celovito gledamo na upravljanje voda, ne samo z vidika tehnologije čiščenja in ponovne uporabe. Tu gre tudi za učinkovito rabo, pa socialne in ekonomske vidike. Če upoštevamo zgolj vroča poletja, ko sta glavna porabnika vode kmetijstvo in turizem, iščemo odgovore na vprašanja, kako zadovoljiti neznansko povečane potrebe po vodi za vse ekonomske panoge, medtem ko močno primanjkuje padavin. Razmišljamo pa tudi o tem, kako urediti koncesije za upravljanje z vodo, kako pravično urediti plačila in podobno,« pojasni Stepišnik Perdih.

    Tadej Stepišnik Perdih med predavanjem na temo strategije odpornosti v zvezi z vodo v Bruslju FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Tadej Stepišnik Perdih med predavanjem na temo strategije odpornosti v zvezi z vodo v Bruslju FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    »Grčija ima na celini kar veliko vodnih virov, saj je 80 odstotkov ozemlja goratega. Atene so za zdaj preskrbljene, predvsem zaradi štirih večjih zalogovnikov, ki so v gorah 250 kilometrov stran. Atenska komunala se je pred časom hvalila, da ima celo za štiri leta zaloge za preskrbo mesta, če ne bi bilo nič dežja. Toda od lani so opozorila glede smotrne porabe vse glasnejša, bolj se trudijo z ozaveščan­jem javnosti. Na veliko otokov vozijo vodo z ladjami, vse več je razsoljevalnikov morske vode, toda čiščenje in ponovna uporaba odpadnih voda ter rešitve, ki temel­jijo na naravi, so po mojem mnenju vendarle najboljša trajnostna rešitev. Trenutno tega še ni veliko, ampak se razvija za prihodnost,« pravi sogovornik, ki je na omenjeni atenski univerzi eden redkih tujcev.

    »Atene so za zdaj preskrbljene z vodo, predvsem zaradi štirih večjih zalogovnikov, ki so v gorah 250 kilometrov stran.«

    S sodelavci so vključeni v mednarodne raz­iskovalne projekte, največji je program Obzorje Evropa (Horizon Europe), ki ga Evropska unija namenja za raziskave in inovacije, poteka od leta 2021 do konca leta 2027, vreden pa je kar 95,5 milijarde evrov. »Evropa spodbuja čezmejno sodelovanje in izmenjavo znanj ter dobrih praks. S podobnimi težavami se ukvarjajo na Malti, v Španiji in na Hrvaškem. Spremljamo delo inovativnih zagonskih podjetij, dobre prakse v drugih državah, kjer imajo probleme drugačne narave, a nam lahko pomagajo do rešitev,« pojasni Tadej.

    Slaba prometna kultura in ravnanje z odpadki

    V poslu se torej počuti kot riba v vodi, zdi se, da je hitro usvojil tudi navade življenja v pestri in živahni metropoli, ki šteje blizu štiri milijone prebivalcev. »Poenostavljeno povedano, Grčija je država nasprotij, je relativno velika država z velikimi problemi, torej povsem drugače kot Slovenija, ki je v tej primerjavi majhna država z majhnimi prob­lemi. V Grčiji je veliko zadev, ki so zares v redu, a prav tako zelo veliko problematičnih, kar velja tudi za Atene. Prva takšna stvar je prometna kultura. Tukaj so vozniki brezobzirni, njihova kultura na cesti je obupna. Ne upoštevajo hitrostnih omejitev, varnostne razdalje, niso pazljivi do pešcev in kolesarjev, njihove prednosti v glavnem ne upoštevajo, kažejo brezobziren odnos do šibkejših v prometu. Tudi na velikih vpadnicah v mesto se zlahka ustavijo kar na vozišču, skočijo po kavo in povzročijo zastoj. Pločniki so praviloma ozki, pogosto neprehodni zaradi različnih ovir, gosto posejanih prometnih znakov in različnih zapornic. To me precej žuli. Drugi problem, ki ga opažam, je odnos Grkov do narave, okolja. Pogost je prizor, ko kar iz avta ali stanovanja vržejo papirčke ali ogorke na ulico, cesto. Imajo krasno naravo in lepe razgledne točke, toda ko prideš na te kraje, te praviloma pričakajo smeti. Tu morajo še ogromno postoriti. Formalno je organizirano ločevanje odpadkov, toda v glavnem vidiš koše s tremi odprtinami za različne vrste odpadkov, ki imajo spodaj le eno vrečko. Vprašanje je torej, kako obdelujejo odpadke. Stvari se spreminjajo le počasi,« kritično opazuje ljubitelj narave, doma iz Šmarja pri Jelšah.

    Tadej in Alexia sta se v hladnejšem času potepala tudi po otoku Santorini. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Tadej in Alexia sta se v hladnejšem času potepala tudi po otoku Santorini. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Vse našteto pa vendarle ne pretehta pri oceni splošne kakovosti življenja v helenski republiki. »V Grčiji imamo krasno vreme, privlačna je tudi narava, od gora do morja, od celine do otokov. V tem resnično uživam, kakor tudi v grških običajih, ko si vzamejo čas za hrano in druženje z družino, sorodniki in prijatelji,« pohvali splošno znano grško mentaliteto.

    Hrana je del družabnosti

    Čas za dobro družbo in prijatelje je pomembna vrednota med Grki. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Čas za dobro družbo in prijatelje je pomembna vrednota med Grki. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    »V Atenah je posebej pohvalno, da vse soseske le niso obremenjene s turizmom in sodobnim potrošništvom. Ohranjajo avtentičnost, krepijo lastne lokalne skupnosti. Pravi sinonim za to so majhne zasebne trgovine, ki so tudi družabno središče okoliša. Tu se krepi povezanost ljudi, prav tako z raznimi obrtniki, ki jih najdeš v svoji četrti, pa naj gre za vodovodarja, mizarja, šiviljo ali električarja. Všeč mi je, da so ohranili to domačnost. Vse, ki me obiščejo, rad peljem na četrtne tržnice. Gre za občas­ne, potujoče tržnice, ki pridejo v posamez­ne četrti en dan v tednu. Takrat ulico zaprejo za promet, zjutraj postavijo stojnice s sadjem, zelenjavo, siri, jajci, medom in do popoldneva prodajo svoje blago. To je izjemno priljubljeno, na ta način Grki tudi privarčujejo, hkrati pa s kmetovalci, pridelovalci vzpostavijo osebni odnos in se že kar dobro poznajo med seboj. Na splošno je standard nižji kot v Sloveniji, cene pa niso nižje, pogosteje so celo višje. Sadje in zelenjava sta na omenjenih tržnicah poceni, v trgovinah so na splošno podobne cene ali pa je kaj dražje, so pa mnoge storitve praviloma dražje kot v Sloveniji, tudi mobilna telefonija, internet. Za povprečnega Grka je življenje drago, sploh v Atenah in Solunu, kjer začasno živim zadnje leto,« še pripomni mladi očka, ki se je z Alexio in hčerko Evo preselil bližje ženinim staršem v predmestje Soluna, da ima družina pomoč pri oskrbi otroka.

    Tadejeva žena Alexia s hčerkico Evo odkriva nove kotičke za dolge sprehode. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Tadejeva žena Alexia s hčerkico Evo odkriva nove kotičke za dolge sprehode. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    V drugem največjem grškem mestu, ki ima s predmestji približno milijon prebivalcev, v razširjenem družinskem krogu uživa tudi v domači kuhinji. »Lahko potrdim, da je pri Grkih glavno živilo meso, čeprav nikoli prej nisem pojedel toliko morske hrane kot v zadnjih letih. Oboje mi ustreza, saj nisem pretirano izbirčen. Tukaj pojem tudi neprimerljivo več stročnic kot v Sloveniji, saj jih redno pripravljajo doma, ne toliko v restavracijah. Leča, čičerika in različne vrste fižola so del vsakdanjih obrokov. V posameznih regijah so zelo ponosni na svoje pridelke, ki so priljubljeni po vsej državi. Znana je paprika iz mesta Florina, zelo iskani so jajčevci iz Leonidija, poseben sloves uživa leča z otoka Lefkada ob zahodni obali Grčije, skratka, vsaka pokrajina ima svoj prehranski adut. Ta raznolikost po svoje prispeva k pregovorni ležernosti Grkov, ki precej časa namenijo za prehranjevanje, ob obrokih živahno debatirajo o aktualnih zadevah. Ni nujno, da gre za velike pojedine, uživajo denimo tudi v mezah, prigrizkih na majhnih krožnikih, in zraven pogosto srkajo na primer žganje tsipouro, ki je podobno ouzu,« nas je Tadej s slikovitim opisom posadil za mizo z grškimi dobrotami.

    Polna miza ob nedeljskem kosilu v Grčiji vzbuja tek. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Polna miza ob nedeljskem kosilu v Grčiji vzbuja tek. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Predanost športu in družbeni angažiranosti

    Še bolj kot nad hrano je navdušen nad šport­no, posebno košarkarsko tradicijo Grčije in Aten. »Kot velik košarkarski navdušenec uživam v tekmah Panathinaikosa in Olympiakosa. Predstavljajte si privilegij, ko lahko v enem mestu redno spremljam tekme dveh košarkarskih velikanov v elitni evroligi in grškem prvenstvu. Navijam za Pao, tudi zaradi naših Slovencev, ki so tu v zadnjih letih pustili močan pečat. Sani Bečirović je bil športni direktor košarkarjev Panathinaikosa, za istoimenski nogometni klub pa so igrali trije slovenski reprezentanti, Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin. No, zdaj je ostal le še Adam,« razloži navijač zelenih Atencev iz Slovenije.

    Tadej in Alexia rad obiščeta košarkarske tekme Panathinaikosa. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Tadej in Alexia rad obiščeta košarkarske tekme Panathinaikosa. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Grki ne spremljajo strastno zgolj svojih športnih ljubljencev, podobno ali še bolj ognjevito se odzivajo na politično dogajan­je, različne družbene probleme, škandale, nepravilnosti vseh vrst, vse to z množičnimi protesti, demonstracijami, ki so del vsakdanjega življenja. »V Grčiji je veliko shodov civilnih organizacij. Ljudje so zelo angažirani v družbeno-političnem dogajanju, so zelo proaktivni. Občudujem jih, kako gredo na ulice, ko je treba povzdigniti glas zaradi političnih zadev, korupcije, drugih škandalov ali poslabšanega gmotnega položaja določene skupine ljudi. Zahtevajo odgovornost politikov oziroma oblasti ali pristojnih institucij. Večinoma gre za miroljubne shode, ne za nasilne proteste. Zelo aktivni so tudi v kulturi, veliko je festivalov in koncertov s političnimi sporočili, s katerimi denimo protestirajo proti rasizmu ali se zavzemajo za ureditev razmer na določenem področju. Veliko je majhnih neodvisnih gledališč, ki s svojimi predstavami opozarjajo na krivice in nepravilnosti v družbi, zelo aktivna je tudi študentska populacija s številnimi gibanji, precej je neodvisnih časopisov in spletnih portalov, ki so kritični do spornega vodenja države ali različnih nepravilnosti,« našteva Tadej.

    Kulturna scena v Atenah je izjemno bogata, tudi gledališče Odeon ima odličen obisk. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Kulturna scena v Atenah je izjemno bogata, tudi gledališče Odeon ima odličen obisk. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Očitno ga je ustvarjalna in kritična družbena klima v Sredozemlju motivirala za še en projekt na grških tleh. »Ustanovili smo Društvo slovensko-grškega prijateljstva. Po grobi oceni živi v Grčiji približno 200 Slovencev, razpršeni smo po vsej državi, še največ po otokih. Naš osrednji namen je povezovanje, organizacija aktivnosti za ohranjanje kulture, jezika, prirejanje športnih dogodkov. Na začetku oktobra smo imeli prvi planinski pohod, v prihodnje bomo sestavili celovit program našega delovanja. Veleposlaništvo Republike Slovenije nas podpira, naš prvi skupni projekt je slovenska knjižnica. S pomočjo Javne agencije za knjigo smo zbrali približno 150 knjig, ki bodo na voljo na veleposlaništvu in sedežu društva v Solunu. Želimo si, da bi bila slovenska skupnost v Grčiji povezana in dejavna na različnih področjih,« sklene predsednik Društva slovensko-grškega prijateljstva.

    Planinarjenje je ena izmed aktivnosti Društva slovensko-grškega prijateljstva. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih
    Planinarjenje je ena izmed aktivnosti Društva slovensko-grškega prijateljstva. FOTO: Tadej Stepišnik Perdih

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    Slovenci moramo negovati svoje šole, društva, medije, podjetnost in ozemlje

    Fabio Pahor je predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Italiji in z družino izjemno aktiven tudi zunaj poslovnega sveta.
    18. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    Posla se je priučil v avtomobilski industriji, zdaj prideluje lubenice in jagode

    Gorazd Fras je pred tremi desetletji odšel na dopust na Malto in tam ostal. Ustvaril si je družino ter sprejel raznolike poslovne izzive.
    18. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (Oddaja) Tarča za odstrel

    Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Okupacija, odeta v jezik investitorjev

    Načrt Donalda Trumpa ni mirovni projekt. Gazo vidi kot ameriško-izraelsko-zalivski protektorat, »palestinsko vprašanje« ostaja nerešeno.
    Saša Vidmajer 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej Stepišnik PerdihGrčijaAteneSolunSlovenciSredozemljeMED9

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Jeza v Dortmundu

    Niko Kovač: Slabi smo bili prvi polčas, sodnik pa vso tekmo

    Največji derbi v nemškem nogometnem prvenstvu, »klassiker«, med Byernom in Borussio Dortmund (2:1) je močno ujezil tabor poražencev.
    19. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Avstrija bo vendarle podprla paket sankcij proti Rusiji

    Rusija je ponoči izstrelila tri rakete in 164 dronov, od katerih jih je ukrajinska vojska sestrelila 136. Včeraj v ukrajinskem napadu v Hersonu ubiti dve osebi.
    19. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Mitja Rotovnik: Drama in Nuk 2 sta krvavi rani nacionalne kulture

    Mitja Rotovnik, dolga leta prvi človek Cankarjevega doma, je spisal knjigo Gremo v Cankarja, v kateri popisuje zametke institucije in zanimivosti iz zakulisja.
    Urša Izgoršek 19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Anglež

    Izgnanec iz Manchestra ponovil dosežek legendarnega strelca

    Mason Greenwood je v tekmi francokega nogometnega prvesntva med Marseillom in Le Havrom zabil štiri gole za zmago s 6:2.
    19. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Mitja Rotovnik: Drama in Nuk 2 sta krvavi rani nacionalne kulture

    Mitja Rotovnik, dolga leta prvi človek Cankarjevega doma, je spisal knjigo Gremo v Cankarja, v kateri popisuje zametke institucije in zanimivosti iz zakulisja.
    Urša Izgoršek 19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Anglež

    Izgnanec iz Manchestra ponovil dosežek legendarnega strelca

    Mason Greenwood je v tekmi francokega nogometnega prvesntva med Marseillom in Le Havrom zabil štiri gole za zmago s 6:2.
    19. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo