Tajči: Vse sem zadržala zase in krivila sebe, dokler se nisem zlomila

Ne le tedanje jugoslovanske, temveč tudi evropske glasbene lestvice in srca generacij današnjih letnikov štirideset plus je osvojila s pesmijo Hajde da ludujemo, ki jo je leta 1990 prepevala na evrovizijskem odru v Zagrebu. Pop zvezda nekdanje skupne države je nosila dekliško ime Tatjana Matejaš. Odkar je preseljena v Združene države Amerike, ji je ime Tatiana Cameron. Ima enainpetdeset let. Je vdova in s tremi sinovi živi v Nashvillu. Z glasbo se nikoli ni nehala ukvarjati, a je kariero po tem, ko je premagala osebne krize in čustvene stiske, bolj preusmerila v delo motivatorke in življenjske vaditeljice. Še vedno je znana pod vzdevkom Tajči.

