Po letih v komi je umrla tajska princesa, vprašanje nasledstva ostaja odprto

Tajska princesa Bajrakitiyabha Mahidol, ki je bila skoraj štiri leta v komi, je umrla, je sporočila kraljeva palača, poroča BBC. Stara je bila 47 let. Princesa je bila najstarejša od sedmih otrok kralja Vajiralongkorna. Z njeno smrtjo je tajska kraljeva družina izgubila svojo najvidneje izobraženo in uveljavljeno članico ter osebo, ki bi lahko imela pomembno vlogo pri še vedno nejasnem nasledstvu.

»Zdravniška ekipa ji je zagotavljala najtesnejšo in najintenzivnejšo možno oskrbo, vendar se je njeno stanje še naprej postopoma slabšalo,« je palača sporočila v petkovi izjavi. Dodali so, da je princesa umrla včeraj 19.48 po lokalnem času v bolnišnici Chulalongkorn, kjer so zanjo skrbeli zadnjih nekaj let odkar je bila v komi.

Premier: Bila je ponos Tajske

»Ta izguba ni zgolj slaba novica, sporočena ljudem, temveč neizmerna žalost v srcih celotnega naroda,« je v televizijskem nagovoru dejal premier Anutin Charnvirakul. Princeso je označil za »ponos Tajske« in dodal, da bo »njena predanost gradnji družbe prijaznosti, pravičnosti in enakosti za vedno ostala moralna zapuščina naroda, vodilna luč za generacije Tajcev,« njegove besede povzema AP.

Manjša skupina žalujočih se je zbrala v avli bolnišnice, kjer se je princesa zdravila. Večina jih je v rokah držala uokvirjene ali plastificirane fotografije princese iz različnih obdobij njenega življenja, navaja AP.

Bajrakitiyabha se je decembra 2022 zgrudila in izgubila zavest med urjenjem svojih psov za vojaško razstavo. Palača je, kot navaja AP, takrat sporočila, da je imela mikoplazemsko okužbo, bakterijsko okužbo, ki je običajno povezana s pljučnico. Novoletna voščilnica njenega očeta za leto 2023 je prikazovala kralja Maha Vajiralongkorna in kraljico Suthido v resnobnih črnih oblačilih, kar so številni Tajci razumeli kot potrditev resnosti njenega stanja.

Manjša skupina žalujočih se je zbrala v avli bolnišnice King Chulalongkorn Memorial Hospital, kjer se je princesa zdravila. Večina jih je v rokah držala uokvirjene ali plastificirane fotografije princese iz različnih obdobij njenega življenja. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Najstarejša med sedmimi otroki

Rodila se je 7. decembra 1978 kot najstarejša od sedmih otrok kralja Vajiralongkorna in njegova hči iz prvega zakona s princeso Soamsawali, sicer njegovo sestrično.

Po izobrazbi je bila pravnica. Pravo je študirala na tajski univerzi Thammasat, nato pa na ameriški univerzi Cornell leta 2002 pridobila magisterij iz prava in leta 2005 še doktorat. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z varstvom pravic obtoženih, navaja AP.

Krajši čas je delala pri tajskem predstavništvu pri Združenih narodih v New Yorku, nato pa se je vrnila na Tajsko, kjer je delala v uradu generalnega državnega tožilca v Bangkoku in drugod po državi.

Od leta 2012 do 2014 je bila tajska veleposlanica v Avstriji, kjer je vzpostavila odnos z uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC).

Tajska z ogromno zaprtimi ženskami

Bajrakitiyabha je bila dejavna pri prizadevanjih za reformo pravosodja, najbolj znana pa je bila po svojem projektu Kamlangjai oziroma »Navdih«, namenjenem pomoči pri rehabilitaciji tajskih zapornic pred njihovo izpustitvijo, piše AP. Začela je javno opozarjati na potrebo po kazenskopravni reformi, s posebnim poudarkom na ranljivih ženskah, ki končajo v zaporu. Tajska ima, kot piše BBC, eno največjih populacij zaprtih žensk na svetu.

»Družba ne more rasti, če sta v njej nestabilnost in krivica,« je Bajrakitiyabha dejala v intervjuju za AP leta 2013. »Brez vladavine prava, brez dobrega pravosodnega sistema je vedno kaos,« je dejala. »Menim, da je vladavina prava zelo pomemben steber razvoja, gospodarske rasti in seveda človekovih pravic.«

Po vrnitvi na Tajsko je postala ambasadorka UNODC za vladavino prava v jugovzhodni Aziji in še naprej zagovarjala reformo tajskega kazenskopravnega sistema, v katerem so ljudem, obsojenim zaradi razmeroma manjših kaznivih dejanj, povezanih s posedovanjem drog, pogosto izrečene zelo stroge kazni.

Leta 2021 jo je oče imenoval za načelnico štaba v svoji zasebni telesni straži in ji podelil čin generalke.

Kralj Maha Vajiralongkorn, kraljica Suthida princesa Bajrakitiyabha leta 2019 v Bangkoku. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Princesa Bajrakitiyabha je bila tudi navdušena športnica, ki se je pogosto udeleževala tekov na dolge razdalje.

Vprašanje prestolonasledstva

Zaradi njenih sposobnosti in zaupanja, ki ji ga je očitno izkazoval oče, je bila neizogibna tema ugibanj o kraljevem nasledstvu. Kralj Vajiralongkorn, star 73 let, še ni imenoval prestolonaslednika. Tajska navada določa, da naj bi bil naslednik moški, vendar sprememba ustave iz leta 1974 omogoča, da prestol zasede tudi ženska.

Kralj ima pet sinov, vendar se je štirim sinovom iz drugega zakona leta 1996 odpovedal; odtlej živijo z materjo v ZDA. Njegov peti sin Dipangkorn, ki ga ima s tretjo ženo, velja za domnevnega naslednika, čeprav se pojavljajo vprašanja o njegovi sposobnosti opravljanja vloge monarha v državi, kjer ima kraljeva institucija velik vpliv, navaja BBC.

Za številne tajske rojaliste se je princesa Bajrakitiyabha zdela najobetavnejša oseba za nasledstvo po očetu, bodisi kot kraljica bodisi kot regentinja, ki bi pomagala princu Dipangkornu.

Njena smrt pušča vprašanje nasledstva na Tajskem odprto, stroga zakonodaja o razžalitvi veličanstva pa onemogoča javno razpravo o tem.