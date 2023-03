Takrat ko je najtežje, delaš največje spremembe

Okrevanje ni enostavno, pomembno pa je, da pravočasno poiščemo strokovno pomoč, kar je storila tudi Ajda, ki poudarja, da ko ugotoviš, kaj, kako in zakaj je prišlo do tega, končno lahko začneš postopati v pravo smer.

Zdaj, ko si ne postavlja več nenehno (pre)ambicioznih ciljev, ki se nikoli ne končajo, je njeno življenje bolj umirjeno, predvsem pa je bolj zadovoljna s tem, kje je.

Pred časom ste v čustvenem zapisu na družbenem omrežju priznali, da ste izgoreli. Kako je prišlo do tega?

Verjetno je za to zaslužna kombinacija več stvari. Ker izvidi, kljub tako močnim simptomom niso ničesar pokazali, sem iz več koncev dobila namig, da gre verjetno za izgorelost.

O izgorelosti nisem vedela kaj dosti, zato sem poguglala, kaj se v takem primeru naredi, in tako sem našla psihoterapevtko.

Prav spomnim se, kako sem se ji predstavila, takoj za tem pa povedala, da sicer pravijo, da sem izgorela, ampak da to zagotovo ne drži, ker rada počnem vse stvari, ki jih imam na urniku. Pomenljivo me je pogledala in nato so se najina srečanja začela. (smeh)

Preberite intervju na Onaplus.si