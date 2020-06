Tanzanijski Buldožer rine še naprej

Zaradi političnega sloga in naklonjenosti gradbenim projektom se je očeta treh otrok prijel vzdevek Buldožer.

Čeprav so iz vladajoče Revolucionarne stranke (CCM) lani prihajali indici, da bi bilo zaradi visokih stroškov letošnje predsedniške in parlamentarne volitve v Tanzaniji dobro preložiti, je v torek predsednik stranke in države, 60-letni, razpustil narodno skupščino. Razpustitev enodomnega parlamenta pred volitvami namreč zahteva tanzanijska ustava. Točnega datuma izrekanja volje ljudstva še niso objavili, neuradno naj bi ga izvedli oktobra.Tanzanija na vzhodu Afrike je zaradi velikosti – po površini je je za več kot 47 Slovenij –, strateške lege sredi afriške regije Velikih jezer in več kot 56 milijonov prebivalcev pomembna država. Je pa precej daleč od demokratičnosti. Stranka CCM oziroma njena predhodnica je na oblasti od razglasitve neodvisnosti od Velike Britanije leta 1961. Do leta 1992 je bila edina dovoljena stranka, od takrat pa je zmagala na vseh volitvah; trenutno ima v 393-članskem parlamentu skoraj tri četrt poslancev.Biti opozicija je v Tanzaniji ne samo neprijetno, ampak tudi nevarno. Voditelja opozicije, ki je že pred časom oznanil, da bo kandidiral na predsedniških volitvah, so pred dnevi neznanci tako grobo pretepli, da je končal v bolnišnici. Podpredsednika njegove strankepa so pred lastno hišo leta 2017 neznanci večkrat ustrelili in od takrat živi v izgnanstvu v Belgiji.Ker tanzanijska ustava dovoljuje dva predsedniška mandata, skoraj ni dvoma, da bo Magufuli, predsednik od leta 2015, spet kandidiral. Zaradi političnega sloga in naklonjenosti gradbenim projektom se je očeta treh otrok prijel vzdevek Buldožer.V politiko je Buldožer vstopil leta 1995 kot član parlamenta. Prej je bil krajši čas učitelj kemije in matematike, kar je po izobrazbi, potem je delal v kemični industriji. Pomembnejše položaje – ministra za zemljišča in poselitev, za živinorejo in ribištvo ter ministra za delo – je opravljal od leta 2005 naprej.Kot predsednik je Magufuli po letu 2015 temeljito zarezal v državno trošenje, tudi tako, da je svojo mesečno plačo znižal s 13.000 na 3500 evrov in zmanjšal število ministrstev. Za spodbujanje razvoja metalurgije je prepovedal izvoz neobdelanih mineralnih rudnin, iztisnil več denarja od tujih rudarskih družb in zagnal številne velike infrastrukturne projekte.Ob pozitivnih je znan tudi po številnih negativnih odločitvah, poleg preganjanja opozicije. Njegova vlada je, na primer, ukinila program testiranja okuženosti z virusom hiv, zagotavljanja kondomov in zdravstvene pomoči za homoseksualce, ki so ga financirale Združene države Amerike; homoseksualce v Tanzaniji sicer čaka 30 let zapora. Prav tako so sprejeli ostre ukrepe proti aktivistom za pravice istospolno usmerjenih, ustanovili 17-člansko skupino za odkrivanje homoseksualcev, minister za zdravstvo pa je celo izjavil, da podpira preglede anusa, s katerimi bi ugotovili, ali je nekdo imel homoseksualne spolne odnose.Predan kristjan Magufuli je kritiziral pozive za nadzor rodnosti, češ da so tisti, ki ne spodbujajo tega, da bi ljudje imeli čim več otrok, navadni lenuhi, ker nočejo skrbeti za velike družine. Ob aktualni epidemiji koronavirusa pa je Tanzanija ena od držav, kjer ni bilo ostrih ukrepov za preprečevanje širitve. Kakšne so posledice, ni znano, saj so že aprila nehali objavljati uradne podatke. Predsednik Magufuli je odnos do epidemije pokazal tudi z izjavo, v kateri je branil odprte cerkve, saj da »tam poteka resnično zdravljenje. Korona je hudič in ne more preživeti v Kristusovem telesu.«