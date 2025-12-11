Tatovi kronskih draguljev policiji iz Louvra ušli za trideset sekund

Pariški muzej Louvre se po odmevni kraji kronskih draguljev v vrednosti okoli 90 milijonov evrov sooča z ostrimi očitki glede neprimernosti tako varovanja kot muzejskega varnostnega sistema (geslo za videonadzor je bilo v času tatvine preprosto Louvre, je pred časom razkril zaposleni v muzeju). Preiskava francoskega ministrstva za kulturo je zdaj pokazala še, da so tatovi 19. oktobra iz muzeja pobegnili le pol minute prej, preden so na kraj prišli policisti in varnostniki.

Direktorica Laurence des Cars, prva ženska na čelu Louvra, bo prihodnji teden zaslišana v senatu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Kot navaja preiskava, je bila na ključnem predelu muzeja delujoča le ena od dveh kamer, poleg tega pa v nadzornem centru ni bilo dovolj zaslonov za spremljanje posnetkov in policija je zaradi slabe koordinacije sprva hitela na napačno lokacijo. »Gre za spodrsljaj tako muzeja kot države,« je ob tem dejal francoski senator in predsednik odbora za kulturo Laurent Lafon.

Vodja preiskave Noël Corbin je poudaril, da bi sodobnejše kamere, odpornejše steklo na vratih, ki so ga tatovi prerezali z brusilnikom, in boljše usklajevanje lahko preprečili rop, pri katerem so dragulji iz galerije Apollo izginili v zgolj desetih minutah.

Preiskava je razkrila še, da je vodstvo Louvra v zadnjem desetletju prezrlo več varnostnih napotil, pa tudi revizijo, ki jo je za muzej leta 2019 pripravilo draguljarstvo Van Cleef & Arpels. Ta je kot šibko točko izpostavila balkon ob Seni, dostopen z dvižno lestvijo – prav tam so oktobra v muzej vstopili tatovi.

Na tnalu se je tako znašla direktorica Laurence des Cars, prva ženska na čelu Louvra, ki je po lastnih besedah za revizijo izvedela šele po ropu. Tako ona kot njen predhodnik Jean-Luc Martinez bosta prihodnji teden zaslišana v senatu. Na težave z varnostjo in kadrovsko podhranjenostjo pa ob tem opozarjajo tudi zaposleni, ki za ponedeljek napovedujejo stavko.