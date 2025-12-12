  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Swiftovo zalile solze ob srečanju z družino ubitih deklic

    »Z vidika duševnega zdravja v resnici pogosto živim v zelo neresnični realnosti,« pravi ameriška zvezdnica Taylor Swift v dokumentarcu o Eras Tour.
    Taylor Swift je bila prizadeta zaradi tragičnega dogodka. FOTO: AFP
    Galerija
    Taylor Swift je bila prizadeta zaradi tragičnega dogodka. FOTO: AFP
    R. I.
    12. 12. 2025 | 17:07
    2:31
    A+A-

    Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je v danes predstavljenem dokumentarnem filmu planila v jok, ko se je spominjala umora treh deklic, zabodenih na plesnem tečaju v Southportu na severu Anglije, zasnovanem okoli njene glasbe. 

    Posnetki iz zaodrja s turneje Eras Tour prikazujejo glasbenico, kako joče, še preden sreča družine žrtev napada v Southportu, ki je zanetil najhujše protimigrantske nemire v Veliki Britaniji v zadnjih desetletjih.

    image_alt
    Na Otoku po umoru treh deklic svarila pred skrajnim nasiljem

    Sedemletna Elsie Dot Stancombe, šestletna Bebe King in devetletna Alice da Silva Aguiar so bile ubite v napadu najstnika Axla Rudakubane julija 2024, v katerem je bilo ranjenih še deset ljudi, kar je sprožilo val žalovanja v Veliki Britaniji in med Swiftinimi oboževalci po vsem svetu.

    Tega ne bom počela

    »Zgodil se je grozljiv napad … na plesni zabavi v slogu Taylor Swift,« v dokumentarcu z naslovom »The End of an Era« pove Swiftova ter si briše solze pred razprodanim koncertom na štadionu Wembley v Londonu avgusta. »V redu bo, ker ko jih bom srečala, ne bom počela tega. Prisežem pri bogu, da tega ne bom počela,« je dejala, preden se je srečala s preživelimi in z družinami žrtev.

    image_alt
    Umrla še tretja deklica, žrtev množičnega napada

    Po srečanju je Swiftova prikazana, kako v zaodrju joče v naročju svoje mame, ki jo tolaži. »Z vidika duševnega zdravja v resnici pogosto živim v zelo neresnični realnosti,« pove Swiftova v dokumentarcu na Disney+. »A moja naloga je, da znam obvladati vsa ta čustva in se potem takoj zbrati za nastop. Tako pač mora biti.«

    Žrtvam se je poklonil tudi britanski kralj Karel III. FOTO: Peter Powell/AFP
    Žrtvam se je poklonil tudi britanski kralj Karel III. FOTO: Peter Powell/AFP

    Londonski koncert je bila tudi njena vrnitev na oder po tem, ko so bili trije koncerti na Dunaju odpovedani zaradi spodletelega bombnega napada. »Strah, da se bo oboževalcem nekaj zgodilo, je nekaj novega,« je Swiftovo ob premieri dokumentarca v New Yorku citiral BBC.

    Rudakubana je bil januarja obsojen na dosmrtni zapor.

    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Sobotni pogovor

    Adam Delius: Govoriti o denarju je enostavno, a jaz govorim o svojem

    Predsednik NK Olimpija je potegnil črto čez prvi del nogometne sezone, ki je prinesla več slabe volje kot dobre.
    Gorazd Nejedly 12. 12. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Vandalizem

    Velenjski župan Peter Dermol se ne bo opravičil, Tito pa ima spet glavo

    Velenjčan, ki je odstranil glavo kipu Josipa Broza Tita, bo od župana oziroma občine dobil zgolj odškodninski zahtevek.
    Špela Kuralt 12. 12. 2025 | 18:09
    Preberite več
    Premium
