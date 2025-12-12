Swiftovo zalile solze ob srečanju z družino ubitih deklic

Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je v danes predstavljenem dokumentarnem filmu planila v jok, ko se je spominjala umora treh deklic, zabodenih na plesnem tečaju v Southportu na severu Anglije, zasnovanem okoli njene glasbe.

Posnetki iz zaodrja s turneje Eras Tour prikazujejo glasbenico, kako joče, še preden sreča družine žrtev napada v Southportu, ki je zanetil najhujše protimigrantske nemire v Veliki Britaniji v zadnjih desetletjih.

Sedemletna Elsie Dot Stancombe, šestletna Bebe King in devetletna Alice da Silva Aguiar so bile ubite v napadu najstnika Axla Rudakubane julija 2024, v katerem je bilo ranjenih še deset ljudi, kar je sprožilo val žalovanja v Veliki Britaniji in med Swiftinimi oboževalci po vsem svetu.

Tega ne bom počela

»Zgodil se je grozljiv napad … na plesni zabavi v slogu Taylor Swift,« v dokumentarcu z naslovom »The End of an Era« pove Swiftova ter si briše solze pred razprodanim koncertom na štadionu Wembley v Londonu avgusta. »V redu bo, ker ko jih bom srečala, ne bom počela tega. Prisežem pri bogu, da tega ne bom počela,« je dejala, preden se je srečala s preživelimi in z družinami žrtev.

Po srečanju je Swiftova prikazana, kako v zaodrju joče v naročju svoje mame, ki jo tolaži. »Z vidika duševnega zdravja v resnici pogosto živim v zelo neresnični realnosti,« pove Swiftova v dokumentarcu na Disney+. »A moja naloga je, da znam obvladati vsa ta čustva in se potem takoj zbrati za nastop. Tako pač mora biti.«

Žrtvam se je poklonil tudi britanski kralj Karel III. FOTO: Peter Powell/AFP

Londonski koncert je bila tudi njena vrnitev na oder po tem, ko so bili trije koncerti na Dunaju odpovedani zaradi spodletelega bombnega napada. »Strah, da se bo oboževalcem nekaj zgodilo, je nekaj novega,« je Swiftovo ob premieri dokumentarca v New Yorku citiral BBC.

Rudakubana je bil januarja obsojen na dosmrtni zapor.