    Svet so ljudje

    Taylor Swift srečno trinajstico zamenjala z novo številko

    Ena največjih svetovnih zvezdnic ob izidu albuma pripravlja veliko filmsko zabavo.
    Zvezdnica ob izidu albuma The Life of a Showgirl, 3. oktobra, pripravlja velik filmski dogodek. »Tokrat so obiskovalci vabljeni, da med predstavo pojejo in plešejo,« so sporočili tudi iz verige kinematografov AMC. FOTO: Reuters
    Zvezdnica ob izidu albuma The Life of a Showgirl, 3. oktobra, pripravlja velik filmski dogodek. »Tokrat so obiskovalci vabljeni, da med predstavo pojejo in plešejo,« so sporočili tudi iz verige kinematografov AMC. FOTO: Reuters
    V. M.
    22. 9. 2025 | 11:00
    Dvanajsti album pop ikone Taylor Swift The Life of a Showgirl bo pospremil filmsko-koncertni dogodek v tisočih kinematografih po ZDA, Kanadi, Mehiki in večjem delu Evrope. Na njem bodo premierno prikazali tudi videospot za pesem The Fate of Ophelia (Ofelijina usoda).

    Čeprav se je zadnje tedne govorilo, da glasbenica ob izidu albuma pripravlja koncertni film, revija Variety razkriva, da bodo 3. oktobra za njene oboževalce Swifties predvajali 89-minutni film. V njem bodo premierno prikazani prvi glasbeni videospot z novega albuma za pesem The Fate of Ophelia, zakulisje njegovega nastajanja, videospoti drugih pesmi z albuma in, kot pravi zvezdnica, »njena še ne slišana osebna razmišljanja o novih pesmih«. Zabava bo potekala v kinematografih od petka, 3. oktobra, do nedelje, 5. oktobra, hkrati z izidom albuma.

    Kakšen vpliv imajo olimpijske igre in Taylor Swift na gospodarstvo

    Soočasna premiera po celem svetu

    Film bo na voljo po ceni 12 dolarjev. Čeprav je 13 že dolgo znana kot srečna številka Taylor Swift, je številka 12 v času albuma Life of a Showgirl dobila večji pomen: to je pevkina 12. plošča, ki vsebuje 12 pesmi, vstopnice so šle v prodajo pred nekaj dnevi, in to ob 12. uri in 12 minut.

    Kar nekaj držav bo imelo »premierno zabavo« hkrati z ameriško premiero, med njimi Kanada, Mehika, Velika Britanija, Francija, Irska, Nemčija, Švica, Avstrija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Južna Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.

    Baby, reci da!

    Želi si, da plešemo

    Kinematografi so že imeli dober razlog, da so Swiftovo vzljubili, piše Variety. Njen prejšnji film, Taylor Swift: The Eras Tour, ki je izšel leta 2023, je najbolj donosen koncertni film v zgodovini. Samo v ZDA je zaslužil 181, v svetu pa 262 milijonov dolarjev.

    Glasbenica je na družbenih omrežjih sporočila, da bo program vključeval »podrobne razlage o tem, kaj je navdihnilo glasbo« z novega albuma. »Ples je neobvezen, vendar zelo zaželen,« je napisala.

    Ker se po dolgem času kot njena koproducenta vračata Max Martin in Shellback, si Swifties za album Showgirl ponovno lahko obetajo plesno izkušnjo. »Čeprav je med tradicionalnimi projekcijami to običajno prepovedano, so tokrat obiskovalci vabljeni, da med predstavo The Official Release Party of a Showgirl pojejo in plešejo,« so sporočili tudi iz verige kinematografov AMC.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Svoboda govora v ZDA

    Angelina Jolie: To so resni časi in previdni moramo biti, kaj govorimo

    Televizija ABC je ukinila oddajo voditelja Jimmyja Kimmla zaradi izjave o morilcu Charlieja Kirka. Več zvezdnikov je spregovorilo o pravici do svobode govora.
    22. 9. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obletnica dela

    Priznani novinar BBC o dnevu, ki je spremenil medijski svet

    Britanski novinar George Monbiot je spregovoril o silah, usmerjenih proti medijskemu svetu.
    22. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Forbesova lestvica

    Superbogati Američani še bogatejši, po 34 letih iz deseterice izpadel Bill Gates

    Najbogatejši Američani so skupaj vredni že več kot pet tisoč milijard evrov. Na lestvici 400 je letos 62 žensk, pet manj kot lani. Vsi novouvrščeni so moški.
    11. 9. 2025 | 09:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Kdo je najbogatejša zemljanka (Forbes prvič objavil seznam najbogatejših žensk)

    Najpremožnejše ženske, ki so same ustvarile svoja bogastva, prihajajo iz trinajstih držav, na čelu je švicarska ladijska magnatka Rafaela Aponte-Diamant.
    23. 6. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Taylor SwiftThe Life of a ShowgirlThe Fate of Opheliafilmsko-koncertni dogodekSwifties

    Šport  |  Nogomet
    Hrvaška

    Simon Rožman: Predolgo sem ščitil druge, ne morem jih več

    Trener nogometašev Osijeka Simon Rožman je po tekmi odkrito izrazil razočaranje nad nekaterimi svojimi igralci.
    22. 9. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Varnost

    Grožnja s smrtjo ustavila Morrisseyjeva nastopa v ZDA

    Moškega, ki je grozil glasbeniku Morrisseyju, so izpustili, zato je ta odpovedal koncerta v ZDA.
    22. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kršitev zračnega prostora

    Ruska izvidniška letala znova nad Baltikom

    Rusko izvidniško letalo je v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem izklopilo transponderje in ignoriralo prošnje za stik.
    22. 9. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v cestnem kolesarstvu

    Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

    Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
    22. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kršitev zračnega prostora

    Ruska izvidniška letala znova nad Baltikom

    Rusko izvidniško letalo je v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem izklopilo transponderje in ignoriralo prošnje za stik.
    22. 9. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v cestnem kolesarstvu

    Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

    Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
    22. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
