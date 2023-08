Taylor Swift v družbi Shakespearja in Dickensa

Univerzi v Gentu v Belgiji res ni mogoče očitati, da ne gre v korak s časom. Jeseni bodo v okviru študija literature uvedli nov predmet, pri katerem se bodo študenti lahko posvetili proučevanju besedil pesmi priljubljene ameriške pevke Taylor Swift.

Predmet se bo imenoval Literatura: Taylorina različica, je povedala profesorica Elly McCausland, tudi avtorica bloga Swifterature, ki besedila 33-letne popikone primerja s teksti, ki so jih ustvarili velikani ameriške oziroma angleške književnosti kot so Sylvia Plath, Charles Dickens in William Shakespeare. Profesorica je bila na njeno glasbo pozorna že dlje časa, k tej odločitvi za uvedbo tega predmeta pa jo je spodbudil zadnji album Midnights, ki je izšel jeseni.

Študenti bodo pri novem predmetu dobili priložnost za vpogled v ključne teme, žanre in tehnike literature skozi oči sodobne popularne glasbe, zlasti skozi delo Taylor Swift. Mlada avtorica je v glasbenem ustvarjanju zelo avtobiografska, hkrati pa se pogosto navezuje na izstopajoča literarna besedila, piše v opisu predmeta. Kot navajajo na univerzi, obstajajo navezave na roman Veliki Gatsby, Alico v čudežni deželi, pa tudi Romea in Julio. Na univerzi menijo, da velika priljubljenost glasbenice izvira tudi iz interkontekstualnosti njenih besedil.

Z novim študijskim letom bodo tako pesmi Taylor Swift postale izhodišče za raziskovanje različnih tematik, od literarnega feminizma, ekokriticizma, do razglabljanj o antiherojih. »Namen študija je kritično ovrednotiti Swiftovo kot umetnico in avtorico besedil in uporabiti priljubljenost njene glasbe kot vstopno točko v literarni korpus, ki je morda vplival na njeno delo,« pravij pristojni. K vpisu so vabljeni vsi, tudi tisti, ki niso navdušeni nad tovrstno glasbo.