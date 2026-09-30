Tehnološki oligarhi bodo sami regulirali superinteligenco

V zadnjem času se množijo opozorila, da bi neverjetno hitro napredujoča umetna inteligenca (UI) menda lahko po apokaliptičnem, na filmsko franšizo Terminator spominjajočem scenariju uničila človeštvo. Zato prvi med ljudmi, predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, seveda ne more sedeti križem rok. V torek je sklical ameriške tehnološke oligarhe, vodje največjih podjetij na področju (ne samo) UI, na sestanek v Beli hiši. Po njem je bombastično naznanil, da so pod njegovo taktirko podpisali »moralno zavezo«, da bodo umetno inteligenco obrzdali s primernimi varovalkami. Med 31 povabljenimi sta bili samo dve ženski, Trumpova šefinja osebja Susie Wiles in direktorica enega vodilnih podjetij v industriji polprevodnikov AMD Lisa Su. Drugi udeleženci so bili moški, med njimi najbogatejši ...