Anthropic bo v sklad za javno korist namenil pet odstotkov svojih delnic.

Ameriško podjetje Anthropic, razvijalec umetnointeligenčnega pomočnika claude, bo v nov sklad za javno korist namenilo pet odstotkov svojih delnic. Kot poroča tiskovna agencija AP, bo sklad deloval kot družba z omejeno odgovornostjo v popolni lasti Anthropica, ne kot samostojna neprofitna organizacija. Podjetje navaja, da bodo lahko podpirali dobrodelne organizacije ali sredstva neposredno razdeljevali določenim skupinam prebivalstva. Delnic, ki bodo prenesene v sklad, ne nameravajo uporabljati za lobiranje ali politične donacije. Med področji, ki bi jih lahko podprl, Anthropic posebej omenja posledice umetne inteligence za zaposlovanje. Za proučevanje in blaženje teh posledic je že obljubil 200 milijonov dolarjev. Zaradi hitrega razvoja tehnologije bodo morda potrebni še obsežnejši ...