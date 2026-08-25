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    Predstavitvena informacija  |   Svet so ljudje

    Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    V soboto, 12. septembra 2026, bo na Brdu pri Kranju potekal 14. Triglav tek by MOJtribe. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Galerija
    V soboto, 12. septembra 2026, bo na Brdu pri Kranju potekal 14. Triglav tek by MOJtribe. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav
    25. 8. 2026 | 08:31
    7:50
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    Tek ostaja ena najbolj dostopnih oblik rekreacije. Za začetek potrebujemo le športne copate in nekaj volje, tempo in razdaljo pa nato prilagodimo svoji pripravljenosti. Tekaške prireditve že vrsto let privabljajo zelo raznoliko družbo, od tistih, ki lovijo osebne rekorde, do posameznikov in družin, ki jim je pomembno predvsem gibanje v naravi in prijetno druženje.

    Takšno tradicijo že štirinajsto leto nadaljuje Triglav tek by MOJtribe, ki bo v soboto, 12. septembra 2026, znova na Brdu pri Kranju. Tokrat prihaja v nekoliko drugačni podobi. Organizatorji želijo dogodek razviti v celodnevno srečanje vseh, ki jim veliko pomenita gibanje in zdrav življenjski slog. Zato letošnja izvedba vključuje tudi MOJ pohod, ki udeležbo omogoča tudi tistim posameznikom, ki ne tečejo, se pa dogodka vseeno želijo udeležiti v svojem tempu.

    Ste pripravljeni na nov izziv? Pridružite se 14. Triglav teku by MOJtribe. Vabljeni izkušeni tekači, rekreativci, pohodniki, družine in podjetja.

    ODDAJ PRIJAVO

    Letos prvič: Triglav tek by MOJtribe

    Triglav tek se letos povezuje z novim partnerjem in blagovno znamko MOJtribe FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Triglav tek se letos povezuje z novim partnerjem in blagovno znamko MOJtribe FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Triglav tek letos pod svoje okrilje prevzema podjetje Podium z blagovno znamko MOJtribe, ki Triglav tek še naprej razvija v športno-družabni dogodek aktivnega življenjskega sloga.Triglav tek ohranja tudi svojo prepoznavnost, dolgoletno tradicijo, dobrodelno poslanstvo in eno najbolj slikovitih prizorišč športnih prireditev v Sloveniji.

    Poleg tekaških preizkušenj bodo obiskovalce čakali vodeni treningi, predavanja in pogovori o zdravem življenjskem slogu, predstavitve športnih vsebin, aktivnosti za otroke, prostor za sprostitev po športnih izzivih in glasbeni spremljevalni program.

    Za vsakogar prava razdalja

    Udeleženci bodo lahko izbirali med polmaratonom, teki na 10 in 5 kilometrov, družinskim in otroškim tekom ter vključevalnim tekom. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Udeleženci bodo lahko izbirali med polmaratonom, teki na 10 in 5 kilometrov, družinskim in otroškim tekom ter vključevalnim tekom. FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Ena od posebnosti Triglav teka je, da že vrsto let združuje zelo različne udeležence. Nekateri pridejo po osebni rekord na polmaratonu, drugi se prvič preizkusijo na petkilometrski razdalji, tretji pa si želijo predvsem prijetnega dne v družbi prijateljev ali družine.

    Prijavite se lahko na polmaraton (21 kilometrov), tek na deset  in pet kilometrov, ostajata pa tudi družinski tek in otroški tek Kuža Pazi na 350 oziroma 700 metrov. Del programa je tudi vključevalni tek v dolžini 1400 metrov, namenjen gibalno oviranim osebam, kjer v ospredju ni rezultat. Pomembnejše je sodelovanje in sporočilo, da je gibanje lahko dostopno čim širšemu krogu ljudi.

    Letošnja glavna novost novost pa je MOJ pohod na deset kilometrov. Namenjen je vsem, ki želijo preživeti aktiven dopoldan v naravi. Pot vodi po sicer zaprtem delu lovišča na Brdu, brez merjenja časa in tekmovalnega pritiska. Organizatorji tako odpirajo vrata tudi pohodnikom, družinam in vsem ljubiteljem narave.

    Druga novost je Biznis tek trojk na pet kilometrov. Namenjen je podjetjem in ekipam sodelavcev, ki želijo šport povezati z ekipnim duhom. Trije člani ekipe tečejo skupaj, pri končni razvrstitvi pa šteje čas zadnjega člana. Takšna zasnova spodbuja medsebojno podporo, saj cilj ni čim hitrejši posameznik, ampak skupen prihod v cilj.

    Tek za dober namen

    Triglav tek ohranja dobrodelno poslanstvo. Udeleženci bodo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, del sredstev pa bo namenjen zdravstvenim ustanovam. FOTO: Nik Moder/Sportida
    Triglav tek ohranja dobrodelno poslanstvo. Udeleženci bodo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, del sredstev pa bo namenjen zdravstvenim ustanovam. FOTO: Nik Moder/Sportida

    Dobrodelnost ostaja pomemben del Triglav teka. Tudi letos bodo udeleženci tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, saj bo del prijavnin namenjen zdravstvenim ustanovam. Posebno dobrodelno noto ima tudi Biznis tek trojk, saj organizator od vsake prijavljene ekipe nameni 20 evrov za dobrodelne namene.

    V vseh letih izvedbe je bilo prek Triglav teka zbranih že 186.000 evrov donacij, ki so jih prejele slovenske porodnišnice, Pediatrična klinika Ljubljana, UKC Ljubljana in društvo Slojenčki. Dogodek tako vsako leto povezuje šport, družbeno odgovornost in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

    Poleg dobrodelnosti organizatorji poudarjajo tudi trajnostni vidik prireditve. Medalje so izdelane iz lesa, pri njihovi izdelavi pa sodelujejo varovanci Varstveno-delovnega centra Kranj, s čimer dogodek vključuje tudi lokalno skupnost.

    Edinstvena priložnost za obisk Brda

    Trase potekajo po neokrnjeni naravi protokolarnega parka Brdo, tudi po sicer zaprtem delu lovišča, kamor običajno ni dostopa. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Trase potekajo po neokrnjeni naravi protokolarnega parka Brdo, tudi po sicer zaprtem delu lovišča, kamor običajno ni dostopa. FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Posebno vrednost Triglav teku daje tudi lokacija. Večji del posestva Brdo pri Kranju je med letom zaprto za širšo javnost, Triglav tek pa je eden redkih dogodkov, ki obiskovalcem omogoča dostop do tega protokolarnega posestva. Namesto mestnega asfalta tekače čakajo urejene poti med jezeri, ribniki, travniki in gozdovi. Trase vodijo skozi parkovno okolje s pogledi na Kamniško-Savinjske Alpe, ob poti pa lahko srečate jelene in srne.

    Lanska izvedba je povezala več kot 2000 tekačev in navijačev, skupaj pa so premagali več kot 11.000 kilometrov. Organizatorji želijo letos to skupnost še razširiti ter k sodelovanju povabiti tudi pohodnike, podjetja in vse, ki jih povezuje veselje do gibanja. Dogodek vsako leto obiščejo tudi številni vrhunski slovenski športniki, ki sodelujejo kot ambasadorji Triglav teka.

    Izberite svojo traso

    Polmaraton (21 km) – najdaljša preizkušnja je namenjena tekačem, ki si želijo zahtevnejšega izziva na kombinaciji asfaltnih in makadamskih poti skozi park Brdo in zaprti del lovišča.

    Tek na 10 km – priljubljena razdalja za tekače, ki vodi po slikoviti trasi skozi park Brdo in zaprti del lovišča.

    Tek na 5 km – krajša, razgibana preizkušnja za vse, ki želijo uživati v teku po naravi ali se prvič preizkusiti na organiziranem dogodku.

    Biznis tek trojk (5 km) – ekipni tek za tri sodelavce, pri katerem šteje čas zadnjega člana ekipe, poudarek pa je na sodelovanju in ekipnem duhu.

    MOJ pohod (10 km) – približno deset kilometrov dolga pot po utrjenih makadamskih poteh skozi sicer zaprti del lovišča Brdo, brez merjenja časa in tekmovalnega pritiska.

    Vključevalni tek (1400 m) – netekmovalna preizkušnja brez merjenja časa, namenjena gibalno oviranim osebam.

    Družinski tek in otroški tek Kuža Pazi (350 m in 700 m) – družinski tek povezuje več generacij, otroški tek pa je namenjen najmlajšim tekačem v dveh starostnih kategorijah.

    Se vidimo 12. septembra

    Prijave na 14. Triglav tek by MOJtribe že potekajo na spletni strani triglavtek.si. Izbirate lahko med različnimi tekaškimi razdaljami, družinskim in otroškim tekom, vključevalnim tekom, pohodom ali ekipnim Biznis tekom trojk.

    Ne glede na to, ali boste lovili osebni rekord, se na Brdo odpravili s sodelavci, družino ali prijatelji ali pa boste prišli zgolj navijat, ostaja glavno sporočilo prireditve enako: vsak korak šteje. Za zdravje, za druženje in za dober namen.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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