Francoska policija preiskuje očitke, da sta igralec Gérard Depardieu in pisatelj Michel Houellebecq decembra 2018 med snemanjem filma Thalasso spolno napadla in skupinsko posilila žensko. Po poročanju francoskega časnika Le Monde se prijava se nanaša na dogodek iz časa, ko sta oba sodelovala pri isti filmski produkciji. Prijaviteljica, takrat 32-letna igralka in plesalka, je za preiskovalni portal Mediapart povedala, da so jo najeli za prizor z goloto, pri čemer ni dobila jasnih navodil o poteku snemanja. Po njenih besedah prizor ni predvideval spolnih odnosov, o kakršnih je pozneje pričala novinarjem. Ženska je trdila tudi, da jo je Houellebecq med snemanjem odvlekel v hotelsko sobo, jo potisnil na posteljo in jo proti njeni volji poljubljal. Depardieu naj bi jo nato s prsti spolno ...