FOTO:Tempelj Davida Beckhama

Tajci so nori na nogomet in kot kaže, enako velja tudi za menihe. Vodja menihov templja Wat Pariwat v Bangkoku je navdušen navijač angleškega nogometnega kluba Manchester United. Prav zato se je odločil, da v tempeljsko svetišče vključi med drugim tudi podobe enega od klubskih ikon, Davida Beckhama. Ta tempelj je ponavadi odprt samo za posebne priložnosti, vendar če izrazite željo, da bi obiskali svetišče, vas bodo verjetno spustili noter.



V galeriji si lahko ogledate skulpture komičnih karakterjev, superjunakov in drugih mističnih bitij, ki krasijo ta svojevrsten tempelj.



Med najbolj nenavadnimi templji na Tajskem so še tempelj čolna (Wat Yannawa), tempelj krste (Wat Hua Lamphong), tempelj pivskih steklenic (Wat Pa Maha Chedio Kaew), tempelj pekla (Wat Gai), beli tempelj (Wat Rong Khun) in tempelj racmana Jake (Wat Pariwat).