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    Svet so ljudje

    Teniški lopar za papeža: kakšno zbirko že ima sveti oče?

    Janez Janša je le eden od državnikov in drugih, ki so Leonu XIV., znanemu ljubitelju tenisa, podarili lopar. V poletni rezidenci so obnovili tudi igrišče.
    Papež v družbi Jannika Sinnerja 14. maja lani. FOTO: AFP
    Galerija
    Papež v družbi Jannika Sinnerja 14. maja lani. FOTO: AFP
    R. I.
    6. 10. 2026 | 12:49
    6. 10. 2026 | 13:00
    4:30
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Premier Janez Janša je včeraj v Vatikanu svojemu gostitelju papežu Leonu XIV. izročil protokolarno darilo. Poleg Zdravljice v slovenščini in angleščini mu je izročil tudi podpisan lopar slovenskega teniškega igralca Žige Šeška. Znano je namreč, da je sveti oče velik ljubitelj tenisa. Janša je na vprašanje za Delo o tem, kakšna sporočila so želeli prenesti z izbiro protokolarnih in osebnih daril za papeža, dejal, da so predvsem odgovarjali na vedenje o tem, kaj sveti oče rad počne, kaj spremlja. Očitno pa je to precej znano dejstvo, zato se je papežu v tem dobrem letu in pol že nabralo loparjev, premier Janša tako pri izbiri darila ni bil najbolj izviren. Svetemu očetu je slovenski premier sicer namenil tudi osebno darilo, to je križec iz Macesnove gorice, brezno v Kočevskem, ki je bil ...

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    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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